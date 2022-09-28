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D-Russia.ru

Правительство анонсировало программу дополнительной поддержки технопарков в сфере электронной промышленности

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Электронная промышленность
Электронная промышленность.
Источник изображения: D-Russia.ru

В целях стимулирования развития в России собственной электронной индустрии правительство запустит дополнительную меру – поддержит старт новых проектов в промышленных технопарках, выделит российским субъектам специальные субсидии на софинансирование их расходов по формированию профильной инфраструктуры, сообщает government.ru в понедельник.

Сумма составит до 300 миллионов рублей в год для каждого региона, который представит свои проекты на отбор. Эти средства позволят снизить затраты управляющих компаний технопарков и, соответственно, предложить бизнесу более благоприятные условия, облегчить формирование на таких территориях центров технологических компетенций, коллективного проектирования и дизайна, а значит расширить мощности для подготовки и выпуска прототипов, говорится в сообщении.

Появится дополнительные возможности проводить тестирование электронных компонентов для дальнейшего серийного производства качественной конечной продукции.

Чтобы проект стал участником регионального отбора, общая площадь работающих или строящихся корпусов на территории технопарка должна превышать 10 тысяч кв. м. Общий объем финансирования программы в 2023–2025 годах составит 7,2 миллиарда рублей.

Рассчитываем, что благодаря такой помощи в ближайшие семь лет появится не менее 150 тысяч кв. м современных производственных площадей и до трёх тысяч рабочих мест, — рассказал председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

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Страны
Россия
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