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Техкульт

DARPA разрабатывает продвинутый электрический беспилотник-шпион

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Дрон ANCILLARY


Агентство Пентагона DARPA разрабатывает электрический беспилотник ANCILLARY с вертикальным взлетом и посадкой (схема VTOL), для которых ему потребуется площадка размером не больше обеденного стола. После взлета он раскрывает крылья, разворачивается на 90 градусов и переходит в горизонтальный полет, как обычный самолет.

Особенности ANCILLARY — в его крупных размерах и в том, что ему не нужна ВПП. Он оснащен тремя несущими винтами с электродвигателями. Пока он уступает по мощности и дальности полета беспилотникам с газовыми двигателями, но со временем с помощью новых технологий и технических решений инженеры DARPA собираются устранить это отставание. Благодаря компактным размерам (от 3,6 до 4,5 м) в сочетании с всепогодностью, ANCILLARY может садиться и взлетать практически с любой площадки. На существующих эскадренных миноносцах класса «Арли Берк» может быть развернуто до 16 таких дронов. Концепция ANCILLARY предполагает использование дрона для разведывательных миссий и в качестве грузового беспилотника. Будучи оснащен искусственным интеллектом, он сможет также устанавливать гидроакустические буи и даже выполнять функции ударного дрона при оснащении его ракетами класса «воздух-воздух».

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
DARPA
Проекты
БПЛА
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