Премьер Литвы призвала Запад увеличить поставки Украине тяжелого вооружения

Ингрида Шимоните подчеркнула важность роли США в процессе поддержки Украины

ВИЛЬНЮС, 27 сентября. /ТАСС/. Западные союзники Киева должны наращивать поставки Украине тяжелого вооружения. Об этом во вторник, выступая в формате онлайн на конференции вашингтонского Центра европейского политического анализа, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Мы должны поставлять Украине больше тяжелого вооружения и должны делать это более оперативно", - сказала она.

Глава правительства Литвы подчеркнула важность роли США в процессе поддержки Украины. "Вновь, как и много раз раньше, США взяли на себя роль лидера и объединяющего звена, когда этого больше всего требовалось", - отметила Шимоните.

Она также заявила о том, что Литва помогала и будет продолжать помогать Украине как на государственном, так и на гуманитарном уровне. "Более половины жителей нашей страны так или иначе включились в оказание помощи, принимая у себя беженцев, жертвуя деньги, работая волонтерами. И даже купили знаменитый "Байрактар", - сказала премьер.

Литва хотела приобрести в Турции за деньги, которые в складчину (около 6 млн евро) собрали жители страны, боевой беспилотник типа "Байрактар" для передачи Украине. Однако изготовитель этих аппаратов заявил, что передаст его Литве безвозмездно. Турецкая сторона также выразила пожелание, чтобы 4,4 млн евро из предназначавшихся для оплаты сделки были направлены на оказание гуманитарной и другой помощи Украине, а остаток Вильнюс использовал для оснащения аппарата вооружением. Для него были закуплены управляемые ракеты "воздух - земля".