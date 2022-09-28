Войти
ТАСС

Премьер Литвы призвала Запад увеличить поставки Украине тяжелого вооружения

168
0
0
Стрельба противотанковым ракетным комплексом Javelin расчетом вооруженных сил Литвы
Стрельба противотанковым ракетным комплексом Javelin расчетом вооруженных сил Литвы.
Источник изображения: министерство национальной обороны Литвы

Ингрида Шимоните подчеркнула важность роли США в процессе поддержки Украины

ВИЛЬНЮС, 27 сентября. /ТАСС/. Западные союзники Киева должны наращивать поставки Украине тяжелого вооружения. Об этом во вторник, выступая в формате онлайн на конференции вашингтонского Центра европейского политического анализа, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Мы должны поставлять Украине больше тяжелого вооружения и должны делать это более оперативно", - сказала она.

Глава правительства Литвы подчеркнула важность роли США в процессе поддержки Украины. "Вновь, как и много раз раньше, США взяли на себя роль лидера и объединяющего звена, когда этого больше всего требовалось", - отметила Шимоните.

Она также заявила о том, что Литва помогала и будет продолжать помогать Украине как на государственном, так и на гуманитарном уровне. "Более половины жителей нашей страны так или иначе включились в оказание помощи, принимая у себя беженцев, жертвуя деньги, работая волонтерами. И даже купили знаменитый "Байрактар", - сказала премьер.

Литва хотела приобрести в Турции за деньги, которые в складчину (около 6 млн евро) собрали жители страны, боевой беспилотник типа "Байрактар" для передачи Украине. Однако изготовитель этих аппаратов заявил, что передаст его Литве безвозмездно. Турецкая сторона также выразила пожелание, чтобы 4,4 млн евро из предназначавшихся для оплаты сделки были направлены на оказание гуманитарной и другой помощи Украине, а остаток Вильнюс использовал для оснащения аппарата вооружением. Для него были закуплены управляемые ракеты "воздух - земля". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
США
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
14.03.2022
Мишени для российских ракет
17.11.2021
Японские источники: Турция опасно расширяет экспорт своих «Байрактаров» (Jiji, Япония)
14.06.2021
Владимир Горбулин: Украина уже фактически окружена, нам нужен ракетный меч (Апостроф, Украина)
31.05.2021
"Планы поменялись". Украина сделала ставку на войну
07.04.2021
DEFENDER Europe 2021, южный вектор
10.02.2021
"Вернем Донбасс силой": какое оружие Украина получит от Запада
03.04.2014
Польский щит для НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 03:04
  • 33176
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 01:36
  • 1
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 27.09 21:03
  • 3
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 27.09 18:28
  • 4
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать победу?
  • 27.09 14:18
  • 7
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 27.09 12:18
  • 3
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 27.09 11:55
  • 14
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 27.09 10:45
  • 5
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 27.09 10:06
  • 1
Правительство выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства
  • 27.09 09:07
  • 1
Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине
  • 27.09 02:38
  • 2
Российские войска начали активно эксплуатировать беспилотники ZALA
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину