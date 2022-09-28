В США описали ответ НАТО на использование Россией ядерного оружия

Государства НАТО в ответ на гипотетическое использование Россией ядерного оружия на территории Украины могут применить обычные средства, пишет обозреватель The Drive Тайлер Роговей.

«Пока Россия надеется на быстрое замораживание боевых действий для переговоров по деэскалации, НАТО может ответить на применение ядерного оружия обычными средствами», — утверждается в публикации.

По его оценке, в случае применения Россией ядерного оружия на Украине западные страны могут поддержать создание бесполетной зоны над последней и нанести удары по российским позициям в Донбассе. Также автор не исключает использование странами НАТО кибероружия.

Роговей допускает, что США и их союзники в ответ на действия России могут применить тактическое ядерное оружие, однако считает это маловероятным, поскольку «оттуда очень быстро подняться по лестнице эскалации».

В сентябре официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер рассказала, что США серьезно воспринимают угрозы России, касающиеся возможности применения ядерного оружия в случае угрозы ее территориальной целостности, однако, по их оценкам, в настоящее время нет признаков того, что Москва собирается его использовать.