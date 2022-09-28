Войти
Военное обозрение

СМИ Польши: Пока не поздно, Украине нужно срочно поставить западные танки

173
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На прошлой неделе Киев обратился к странам Запада с просьбой предоставить ему современную бронетехнику, которая позволила бы ВСУ более эффективно бороться с Россией. Поэтому, пока не поздно, Украине нужно срочно поставить западные танки.

Призывы Зеленского к США и Европе поддерживает и польский обозреватель Петр Мединский, опубликовавший статью на данную тему на портале Defence 24 и считающий, что Киев должен получить западные танки «сейчас или никогда».

В СМИ Польши утверждается, что Украина сейчас больше, чем когда-либо, нуждается в не только в финансовой и моральной поддержке, но и в танках западного производства. Толчком к тому, чтобы США и страны НАТО наконец-то решились на поставки бронетехники, по мнению автора, должна стать объявленная в России частичная мобилизация.

На прошлой неделе украинские власти сделали очередной запрос на поставку танков, но на этот раз потребовали более современные боевые машины, которые, как считают в Киеве, могли бы коренным образом изменить ситуацию на фронте. Как заявлял Зеленский, поставляемого оружия больше недостаточно для защиты Украины. На вопрос о том, какое вооружение нужно Киеву больше всего, наряду с ПВО, он перечислил реактивные системы HIMARS, артиллерию и танки.

Источник изображения: topwar.ru

Но проблема в том, что, как считают журналисты американского агентства Bloomberg и представители других западных СМИ, США и Европа не намерены наращивать военную поддержку Киева в значительной степени. И в первую очередь это касается поставки современного тяжелого вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Проекты
NATO
Похожие новости
19.09.2022
"Сломают или потеряют". Требования Киева рассорили американских военных
24.08.2022
США жестоко ошиблись. Украину ждет непоправимое
01.08.2022
Подаренные Македонии российские танки отправились на Украину
27.06.2022
Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»
19.05.2021
Не будите спящую собаку
30.11.2017
"Ни один враг не сможет войти в Польшу"
20.06.2016
Реактивный "Полонез" Лукашенко
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 03:04
  • 33176
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 01:36
  • 1
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 27.09 21:03
  • 3
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 27.09 18:28
  • 4
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать победу?
  • 27.09 14:18
  • 7
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 27.09 12:18
  • 3
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 27.09 11:55
  • 14
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 27.09 10:45
  • 5
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 27.09 10:06
  • 1
Правительство выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства
  • 27.09 09:07
  • 1
Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине
  • 27.09 02:38
  • 2
Российские войска начали активно эксплуатировать беспилотники ZALA
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину