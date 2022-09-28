СМИ Польши: Пока не поздно, Украине нужно срочно поставить западные танки

Источник изображения: topwar.ru

На прошлой неделе Киев обратился к странам Запада с просьбой предоставить ему современную бронетехнику, которая позволила бы ВСУ более эффективно бороться с Россией. Поэтому, пока не поздно, Украине нужно срочно поставить западные танки.

Призывы Зеленского к США и Европе поддерживает и польский обозреватель Петр Мединский, опубликовавший статью на данную тему на портале Defence 24 и считающий, что Киев должен получить западные танки «сейчас или никогда».

В СМИ Польши утверждается, что Украина сейчас больше, чем когда-либо, нуждается в не только в финансовой и моральной поддержке, но и в танках западного производства. Толчком к тому, чтобы США и страны НАТО наконец-то решились на поставки бронетехники, по мнению автора, должна стать объявленная в России частичная мобилизация.

На прошлой неделе украинские власти сделали очередной запрос на поставку танков, но на этот раз потребовали более современные боевые машины, которые, как считают в Киеве, могли бы коренным образом изменить ситуацию на фронте. Как заявлял Зеленский, поставляемого оружия больше недостаточно для защиты Украины. На вопрос о том, какое вооружение нужно Киеву больше всего, наряду с ПВО, он перечислил реактивные системы HIMARS, артиллерию и танки.

Источник изображения: topwar.ru

Но проблема в том, что, как считают журналисты американского агентства Bloomberg и представители других западных СМИ, США и Европа не намерены наращивать военную поддержку Киева в значительной степени. И в первую очередь это касается поставки современного тяжелого вооружения.