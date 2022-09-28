ВМС Кот-д’Ивуара приняли патрульный корабль класса P400

ЦАМТО, 27 сентября. Французская компания Piriou сообщила о состоявшейся в Конкарно (Франция) церемонии передачи командованию ВМС Кот-д’Ивуара прошедшего ремонт и модернизацию патрульного корабля класса P400 из состава ВМС Франции.

Переданное 9 сентября судно "Ля Тапагез" получило новое наименование "Контр-адмирал Фадика". Капитальный ремонт корабля был проведен дочерней компанией Piriou Naval Services (PNS) при поддержке совместного предприятия Kership. Модернизация включала обновление силовой установки, генераторов, замену вспомогательных систем, ремонт жилых помещений, навигационного оборудования, средств связи, систем вооружения и катера. Экипаж из Кот-д’Ивуара прошел курс обучения управлению судном во Франции.

Как сообщал ЦАМТО, 22 апреля 2022 года начальник штаба ВМС Кот-д'Ивуара вице-адмирал Н'Гессан Куаме Селестен заявил, что ВМС страны в рамках проводимой модернизации флота получат два построенных в Израиле корабля класса OPV-45, а также одно патрульное судно класса P400 из состава ВМС Франции.

Корабли класса P400 были приобретены для ВМС Францией в начале 1980-х годов и впоследствии сняты с вооружения. В частности, P400 уже были проданы в Кению и Габон.

370-тонный корабль оснащен дизельной силовой установкой и развивает максимальную скорость 21 узел, дальность плавания – 5000 морских миль на скорости 13 узлов, автономность – 15 суток. Корабль оснащен 2,5-тонным краном для подъема катеров из воды. Экипаж – 25 человек. На борту предусмотрены места для размещения дополнительно 20 человек. Вооружение включает 40-мм пушку Bofors, 20-мм пушку F2 и два 7,62-мм пулемета.