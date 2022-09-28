Войти
ЦАМТО

ВМС Кот-д’Ивуара приняли патрульный корабль класса P400

172
0
0

ЦАМТО, 27 сентября. Французская компания Piriou сообщила о состоявшейся в Конкарно (Франция) церемонии передачи командованию ВМС Кот-д’Ивуара прошедшего ремонт и модернизацию патрульного корабля класса P400 из состава ВМС Франции.

Переданное 9 сентября судно "Ля Тапагез" получило новое наименование "Контр-адмирал Фадика". Капитальный ремонт корабля был проведен дочерней компанией Piriou Naval Services (PNS) при поддержке совместного предприятия Kership. Модернизация включала обновление силовой установки, генераторов, замену вспомогательных систем, ремонт жилых помещений, навигационного оборудования, средств связи, систем вооружения и катера. Экипаж из Кот-д’Ивуара прошел курс обучения управлению судном во Франции.

Как сообщал ЦАМТО, 22 апреля 2022 года начальник штаба ВМС Кот-д'Ивуара вице-адмирал Н'Гессан Куаме Селестен заявил, что ВМС страны в рамках проводимой модернизации флота получат два построенных в Израиле корабля класса OPV-45, а также одно патрульное судно класса P400 из состава ВМС Франции.

Корабли класса P400 были приобретены для ВМС Францией в начале 1980-х годов и впоследствии сняты с вооружения. В частности, P400 уже были проданы в Кению и Габон.

370-тонный корабль оснащен дизельной силовой установкой и развивает максимальную скорость 21 узел, дальность плавания – 5000 морских миль на скорости 13 узлов, автономность – 15 суток. Корабль оснащен 2,5-тонным краном для подъема катеров из воды. Экипаж – 25 человек. На борту предусмотрены места для размещения дополнительно 20 человек. Вооружение включает 40-мм пушку Bofors, 20-мм пушку F2 и два 7,62-мм пулемета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Габон
Израиль
Кения
Франция
Похожие новости
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
12.11.2012
Алмазы и нефть в обмен на пушки
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
21.10.2011
В тройку крупнейших экспортеров вооружений в страны Африки по периоду 2003-2010 гг. входят Германия, Швеция и Китай
07.10.2011
Импорт РСЗО в 2003-2010 гг. осуществили 27 стран на сумму 2,2 млрд долларов - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 03:04
  • 33176
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 01:36
  • 1
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 27.09 21:03
  • 3
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 27.09 18:28
  • 4
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать победу?
  • 27.09 14:18
  • 7
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 27.09 12:18
  • 3
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 27.09 11:55
  • 14
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 27.09 10:45
  • 5
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 27.09 10:06
  • 1
Правительство выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства
  • 27.09 09:07
  • 1
Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине
  • 27.09 02:38
  • 2
Российские войска начали активно эксплуатировать беспилотники ZALA
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину