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Шойгу проверил подготовку мобилизованных на военных полигонах ЗВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на военных полигонах Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщили 27 сентября в российском военном ведомстве.


Министр лично проинспектировал практические занятия призванных из запаса граждан по огневой, тактической и медицинской подготовке. Занятия идут с повышенной интенсивностью, в том числе в темное время суток.

Шойгу обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных горячим питанием как в расположении части, так и на полигонах подготовки.

На полигоне Шойгу заслушал доклады замминистра обороны генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова и начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковника Ивана Бувальцева. Главе военного ведомства доложили о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также дальнейшем боевом слаживании в составе подразделений.

22 сентября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в России задействовали горячую линию «122» и сайт «Объясняем.рф» для ответов на вопросы о частичной мобилизации. Горячая линия действует во всех регионах.


Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Российский лидер подчеркнул, что такая мера необходима для защиты страны, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Минoбороны РФ
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Путин Владимир
Шойгу Сергей
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