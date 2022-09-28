Войти
Военное обозрение

Китайский истребитель J-15 пролетел над эсминцем ВМС США

179
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры пролёта китайского истребителя J-15 над американским боевым кораблём.

Как отмечают обозреватели, на видео запечатлен эсминец, относящийся к типу Arleigh Burke. «Потревоживший» его китайский самолёт является палубным истребителем. J-15 был разработан на базе советской машины Су-33.

В 1990-е годы китайская сторона вела переговоры с Москвой о покупке двух Су-33 (первоначально говорилось о 50 машинах), однако российское руководство отказало в этом, понимая, что фактически Пекин намерен скопировать технику. В итоге остававшийся на Украине прототип Су-33 был приобретён Пекином и подробно изучен.

Со слов западных обозревателей, J-15 в сравнении с Су-33 «обладает по-настоящему многофункциональными возможностями, отсутствующими в российском аналоге».

Вооруженный до зубов J-15, промчавшись над боевым кораблём ВМС США, является очередной демонстрацией того, как далеко продвинулся китайский флот за удивительно короткое время

- отмечается в западной прессе.

На днях были выложены кадры авианосца «Ляонин» НОАК с размещёнными на борту 24 машинами J-15, продемонстрировав полную загрузку корабля авиазвеном. Всего на вооружении китайского флота находится свыше 60 самолётов данной модели.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
Arleigh Burke
J-15
Су-33
Проекты
Авианосец
Похожие новости
20.06.2022
Как советский задел помог прорыву Китая в создании авианосцев
24.12.2019
Пекин объявил себя самостоятельным производителем авианосцев
10.06.2019
Пекин мечтает о господстве на море
02.04.2018
Огромный флот Китая родом из СССР поразил США
02.04.2014
Спор хозяйствующих китайцев. В обозримом будущем ВМФ КНР может стать сильнейшим в мире
11.01.2013
Многоликий Су-27 в ВВС Китая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 03:04
  • 33176
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 01:36
  • 1
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 27.09 21:03
  • 3
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 27.09 18:28
  • 4
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать победу?
  • 27.09 14:18
  • 7
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 27.09 12:18
  • 3
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 27.09 11:55
  • 14
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 27.09 10:45
  • 5
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 27.09 10:06
  • 1
Правительство выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства
  • 27.09 09:07
  • 1
Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине
  • 27.09 02:38
  • 2
Российские войска начали активно эксплуатировать беспилотники ZALA
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину