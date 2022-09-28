Китайский истребитель J-15 пролетел над эсминцем ВМС США

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры пролёта китайского истребителя J-15 над американским боевым кораблём.

Как отмечают обозреватели, на видео запечатлен эсминец, относящийся к типу Arleigh Burke. «Потревоживший» его китайский самолёт является палубным истребителем. J-15 был разработан на базе советской машины Су-33.

В 1990-е годы китайская сторона вела переговоры с Москвой о покупке двух Су-33 (первоначально говорилось о 50 машинах), однако российское руководство отказало в этом, понимая, что фактически Пекин намерен скопировать технику. В итоге остававшийся на Украине прототип Су-33 был приобретён Пекином и подробно изучен.

Со слов западных обозревателей, J-15 в сравнении с Су-33 «обладает по-настоящему многофункциональными возможностями, отсутствующими в российском аналоге».

Вооруженный до зубов J-15, промчавшись над боевым кораблём ВМС США, является очередной демонстрацией того, как далеко продвинулся китайский флот за удивительно короткое время

- отмечается в западной прессе.

На днях были выложены кадры авианосца «Ляонин» НОАК с размещёнными на борту 24 машинами J-15, продемонстрировав полную загрузку корабля авиазвеном. Всего на вооружении китайского флота находится свыше 60 самолётов данной модели.