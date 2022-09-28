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ТАСС

В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства

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Военнослужащий с БПЛА
Военнослужащий с БПЛА.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

По словам представитель ведомства Игоря Ищука, наиболее востребованными в войсках БЛА являются беспилотники радиотехнической разведки

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Большинство производимых в России авиационных беспилотников не удовлетворяют тактико-техническим требованиям Министерства обороны РФ. Об этом заявил во вторник в ходе круглого стола "Перспективы развития технологий беспилотных транспортных средств в РФ" представитель Минобороны РФ полковник Игорь Ищук.

"Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить. И основная проблема невыполнения - элементная база", - сказал он.

По словам представителя Минобороны России, в связи с данной ситуацией, военное ведомство "вынуждено идти на упрощение, на дополнительные соглашения, на прием БЛА в эксплуатацию в опытном режиме".

Ищук добавил, что наиболее востребованными в войсках беспилотными летательными аппаратами (БЛА) являются беспилотники радиотехнической разведки. "Наиболее востребованными сейчас, кроме БЛА разведки, или БЛА, используемых в качестве барражирующего боеприпаса, являются БЛА радиотехнической разведки - это наиболее востребованный сейчас тип летательного аппарата", - сказал он.

Ищук также отметил, что Минобороны России сегодня нуждается в беспилотниках с помехозащищенным навигационным приемником и при этом приемлемой ценовой категории. "Эти летательные аппараты должны быть, естественно, снабжены средствами оповещения об облучении, системами "свой-чужой", они должны быть просты в обращении", - уточнил он. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
28.09.2022 01:36
В том-то и беда, что из-за Ищуков, которые никуда не делись даже после провала, все проблемы. Когда малограмотные чинуши МО требуют вундервафли за 5 копеек, не понимая возможности российского ВПК. Орлан появился благодаря Сердкову. Орион благодаря тому, что владелец конторы крупный олигарх, который и профинансировал разработку, а первые деньги на Орион дали при Сердюкове. Все вопреки нынешнему руководству МО. Тот же Альтиус вообще плохо кончил, конструктора посадили по надуманным обвинениям, а компанию отжали, но отжиматели ничего не осилили.
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Сейчас все сравнивают наш "Орион" с турецким "Байрактаром". Но если бы "Байрактар" создавали в России, он бы не прошел госиспытания по нашим требованиям (с) глава Кронштадта
https://www.interfax.ru/interview/786015
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Третья часть выводов от нашего читателя-артиллериста, вернувшегося с первого слёта операторов боевых БПЛА "Дронница".

Итак, дронов катастрофически не хватает. В современных реалиях бюрократия удлиняет сроки разработки изделий военного назначения. Предположим, вы справились и потратили годик (или два) на оформление бумажек, и таки начали разрабатывать некое изделие.

А ну-ка, познакомьтесь с ограничительными перечнями:
- давай все отечественное;
- температурный диапазон от минус 50 до 50 градусов на все компоненты, включая оптику и аккумуляторы;
- надежность - тридцатикратная. Как у системы обнаружения и тушения пожара крейсера "Москва";
- стандартизация и унификация легкого БПЛА должна быть на уровне 90% с комплектующими танка Т-64;
- а еще обязательно все каталогизируй в системе 46 ЦНИИ, которая, разумеется, в десять раз "удобнее" любого интернет-магазина, слепленного девятиклассником в WordPress на уроке информатики.

Потом попробуйте:
- сделать опытные образцы;
- испытать под мудрым руководством секретных институтов;
- пройти госиспытания;
- подготовить производство и хоть как-то наладить серию;
- серию будете налаживать в условиях раздельного учета Гособоронзаказа, когда нельзя купить сразу всё доступное на рынке по лучшей цене: всё по согласованию с военпредом. Хорошо, если опережающую закупку удастся совершить.

Описание процесса - только в общих чертах и грубыми мазками.

Кстати, "военный эксперт" Лёха-антидрон больше не крякает, что "дроны нинужны": эта непрофессиональная гражданская тарахтелка перехвачена РЭБ врага и уже приземляется на территории, подконтрольной ВСУ.

https://t.me/rusfleet/5307
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