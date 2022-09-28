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Российские десантники применили МТ-ЛБ с «Васильком»

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Тягач МТ-ЛБ с автоматическим минометом 2Б9М «Василек».
Тягач МТ-ЛБ с автоматическим минометом 2Б9М «Василек».
Источник изображения: Российская газета

Российские десантники применили в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине тягач МТ-ЛБ с автоматическим минометом 2Б9М «Василек». Об этом сообщает «Российская газета».

Фотографию самоходного орудия опубликовали на странице 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Автоматический миномет установили на крыше корпуса гусеничной машины. Отмечается, что подобным образом машины модернизировали в ходе войны в Афганистане.

Базовую версию миномета приняли на вооружение в 1970 году. «Василек» может стрелять очередями по два-четыре выстрела. Кассета миномета вмещает четыре мины калибра 82 миллиметров.

В августе в компании «Рособоронэкспорт» сообщили, что на форуме «Армия-2022» покажут легкий бесшумный миномет 2Б25 «Галл» калибра 82 миллиметра.

В июле стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» передал Минобороны России партию минометов 2Б11 с колесным ходом.

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Страны
Афганистан
Россия
Украина
Продукция
МТ-ЛБ
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
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