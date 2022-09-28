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ТАСС

Россия и Китай подписали контракты о взаимном размещении навигационных станций

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Макет навигационного спутника "Глонасс-К"
Макет навигационного спутника "Глонасс-К".
Источник изображения: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Российские станции системы ГЛОНАСС могут разместить в городах Чанчунь, Урумчи и Шанхай, а китайские - в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай подписали контракты на размещение российских станций системы ГЛОНАСС в КНР и китайских станций системы Beidou в РФ. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Роскосмос", распространенном во вторник.

Как уточнили в Роскосмосе, во вторник в режиме видеоконференции прошло заседание российско-китайского комитета проектов стратегического сотрудничества по спутниковой навигации. "В присутствии генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Юрия Борисова и председателя комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Хэ Юйбиня были подписаны контракты на размещение российских станций системы ГЛОНАСС в Китае и китайских станций системы Beidou в России", - говорится в сообщении.

Предполагается, что российские станции системы ГЛОНАСС будут размещены в городах Чанчунь, Урумчи и Шанхай, а китайские - в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском. "Одновременное использование российской и китайской систем - ГЛОНАСС и Beidou - повышает точность и надежность навигации. Поэтому мы искренне заинтересованы в расширении сотрудничества по применению систем ГЛОНАСС и Beidou, а также навигационных технологий на их базе", - сказал глава Роскосмоса Юрий Борисов, слова которого приводятся в сообщении.

На заседании также подписано заявление Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, входит в Роскосмос) и Исследовательского центра тестирования и оценки при Китайской канцелярии по спутниковой навигации о совместном предоставлении услуг информационной поддержки потребителям систем ГЛОНАСС и Beidou.

Ранее Роскосмос и Комиссия по китайской спутниковой навигационной системе подписали соглашение, касающееся сотрудничества в области обеспечения взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou. В июле бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключал, что сотрудничество между ГЛОНАСС и Beidou может распространиться на группировки связи и наблюдения.

В июле 2019 года статс-секретарь - заместитель генерального директора Роскосмоса по осуществлению государственных полномочий Сергей Дубик сообщил, что Россия и Китай могут взаимно разместить у себя на территории по три измерительных навигационных станции для российской системы ГЛОНАСС и китайской Beidou. 

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Китай
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Продукция
052D
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Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
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