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ТАСС

Страны Вишеградской группы помогут Украине с ремонтом техники и разминированием территорий

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Флаг Украины
Флаг Украины.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Главы Минобороны Чехии, Словакии и Польши выразили готовность своих государств продолжить оказание военной помощи Украине

ПРАГА, 27 сентября. /ТАСС/. Страны Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) намерены помогать Украине с разминированием территории, ремонтом военной техники и лечением раненых военнослужащих украинских ВС. Об этом сообщило информационное агентство CTK по итогам состоявшейся во вторник встречи министров этой региональной организации в городе Банска-Штявница в Центральной Словакии.

"Словакия, Чехия, Венгрия и Польша хотят участвовать в проведении ремонта украинской [военной] техники и лечении раненных украинских солдат. Поддержка Украины полностью соответствует интересам всех стран Вишеградской группы", - привело агентство слова министра обороны Словакии Ярослава Надя.

Страны Вишеградской группы рассчитывают, согласно агентству, уже в ближайшем будущем принять участие в проведении работ по разминированию украинской территории, затронутой военным конфликтом. Чехия, например, была задействована в осуществлении таких мероприятий в республиках бывшей Югославии.

Главы Минобороны Чехии, Словакии и Польши выразили готовность своих государств продолжить оказание военной помощи Украине. Надь в этой связи напомнил, что Братислава может передать в дар этой стране сверхзвуковые истребители МиГ-29, которые в конце августа были выведены из состава ВВС Словакии. Дарение может произойти, если республика получит за эти самолеты более современную боевую авиатехнику западного производства или иные формы компенсации. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Югославия
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