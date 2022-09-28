ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" выполняет контракт на производство для МЧС еще двух самолетов-амфибий Бе-200ЧС

ЦАМТО, 27 сентября. В ходе рабочей поездки в Ростовскую область 27 сентября министр МЧС России, генерал-лейтенант Александр Куренков посетил Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева (входит в ПАО "ОАК" ГК Ростех).

В рабочей встрече приняли участие первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК", управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой, управляющий директор ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" Павел Павлов.

В ходе визита делегация посетила производственные цеха ТАНТК, где ведется производство агрегатов и окончательная сборка самолетов-амфибий Бе-200ЧС.

Для освоения серийного производства самолета на заводе была проведена глубокая модернизация производственных мощностей: создано новое высокотехнологичное производство, закуплено оборудование, модернизированы технологические линии и цеха, набран и обучен персонал. Первый серийный Бе-200ЧС таганрогской сборки совершил первый полет в сентябре 2016 года – сейчас в парке МЧС России 6 таких бортов, выполняется контракт на производство еще двух самолетов. А всего на вооружении – 12 самолетов-амфибий. По заказу ведомства на предприятии в Таганроге выполняется сервисное обслуживание и ремонт самолетов.

"Ежегодно самолет-амфибия помогает наземным группировкам эффективно тушить природные пожары. Ведомство уже почти 20 лет успешно эксплуатирует самолеты этого типа, и потребность в такой технике сохраняется. Бе-200ЧС полностью адаптирован для работы в самых сложных условиях, имеет большую производительность по количеству сбросов воды за один час, что позволяет в кратчайшие сроки нормализовать лесопожарную обстановку", – отметил Александр Куренков.

Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков самолета осуществляется при глиссировании по водной поверхности. Баки заполняются водой в течение 14 секунд на скорости 150-190 км/ч. Заполнение баков водой можно также осуществлять и на аэродроме. Борт можно быстро и с минимальными трудозатратами переоборудовать для выполнения различных задач. Все возможности пожаротушения при этом сохраняются.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".