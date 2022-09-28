Войти
ЦАМТО

ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" выполняет контракт на производство для МЧС еще двух самолетов-амфибий Бе-200ЧС

180
0
0
Сборка реактивных самолетов-амфибий Бе-200ЧС на заводе ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева»
Сборка реактивных самолетов-амфибий Бе-200ЧС на заводе ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

ЦАМТО, 27 сентября. В ходе рабочей поездки в Ростовскую область 27 сентября министр МЧС России, генерал-лейтенант Александр Куренков посетил Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева (входит в ПАО "ОАК" ГК Ростех).

В рабочей встрече приняли участие первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК", управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой, управляющий директор ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" Павел Павлов.

В ходе визита делегация посетила производственные цеха ТАНТК, где ведется производство агрегатов и окончательная сборка самолетов-амфибий Бе-200ЧС.

Для освоения серийного производства самолета на заводе была проведена глубокая модернизация производственных мощностей: создано новое высокотехнологичное производство, закуплено оборудование, модернизированы технологические линии и цеха, набран и обучен персонал. Первый серийный Бе-200ЧС таганрогской сборки совершил первый полет в сентябре 2016 года – сейчас в парке МЧС России 6 таких бортов, выполняется контракт на производство еще двух самолетов. А всего на вооружении – 12 самолетов-амфибий. По заказу ведомства на предприятии в Таганроге выполняется сервисное обслуживание и ремонт самолетов.

"Ежегодно самолет-амфибия помогает наземным группировкам эффективно тушить природные пожары. Ведомство уже почти 20 лет успешно эксплуатирует самолеты этого типа, и потребность в такой технике сохраняется. Бе-200ЧС полностью адаптирован для работы в самых сложных условиях, имеет большую производительность по количеству сбросов воды за один час, что позволяет в кратчайшие сроки нормализовать лесопожарную обстановку", – отметил Александр Куренков.

Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков самолета осуществляется при глиссировании по водной поверхности. Баки заполняются водой в течение 14 секунд на скорости 150-190 км/ч. Заполнение баков водой можно также осуществлять и на аэродроме. Борт можно быстро и с минимальными трудозатратами переоборудовать для выполнения различных задач. Все возможности пожаротушения при этом сохраняются.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Компании
МЧС
ТАНТК им. Бериева
Похожие новости
30.12.2020
МЧС России получит ещё два самолёта-амфибии Бе-200ЧС до конца 2022 года
22.10.2020
Эскадрилья Бе-200 может стать международной
05.09.2018
Модернизация производства - основа развития авиастроения
29.11.2017
Поднят в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева"
30.09.2011
ТАНТК Бериева поставит первый самолет Бе-200ЧС по контракту с МЧС 15 октября
13.09.2010
Амфибии на земле
21.07.2008
Корпорация "Иркут" готовит очередной контракт на поставку МЧС России еще восьми самолетов-амфибий Бе-200
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 03:04
  • 33176
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 01:36
  • 1
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 27.09 21:03
  • 3
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 27.09 18:28
  • 4
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать победу?
  • 27.09 14:18
  • 7
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 27.09 12:18
  • 3
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 27.09 11:55
  • 14
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 27.09 10:45
  • 5
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 27.09 10:06
  • 1
Правительство выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства
  • 27.09 09:07
  • 1
Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине
  • 27.09 02:38
  • 2
Российские войска начали активно эксплуатировать беспилотники ZALA
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину