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ЦАМТО

ВВС Перу подводят итоги конкурса по закупке 12 средних вертолетов

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Многоцелевой вертолет Boeing МН-139
Многоцелевой вертолет Boeing МН-139 (вариант вертолета Leonardo Helicopters/AgustaWestland AW139), выбранный ВВС США для замены парка вертолетов Bell UH-1N.
Источник изображения: Boeing

ЦАМТО, 27 сентября. ВВС Перу подводят итоги международного конкурса по закупке 12 средних вертолетов, которые войдут в состав 3-й авиационной группы (Лима) и заменят состоящие на вооружении "Белл-212" и Bo-105LSA3.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на местную газету La Republica, недавно командованием ВВС и Агентством по закупкам вооружений (ACFFAA) ВС Перу был завершен обзор вертолетов трех кандидатов по программе, получившей название "Восстановление оперативного потенциала для поддержки операций по поиску, оказанию помощи и спасательным операциям".

Вертолет AW-139M группы Leonardo получил наивысшие оценки по техническим характеристикам из 25 требований (92 балла), однако он же является и самым дорогим (16,4 млн. долл.).

Вертолет Белл-412EXP компании Bell Helicopter Textron получил самые низкие оценки (82 балла) в техническом обзоре. Тем не менее, его покупка обойдется несколько дешевле (13,4 млн. долл.).

H-145M европейского концерна Airbus занял второе место (89,9 балла) по техническим характеристикам. Однако он является самым дешевым из трех представленных образцов (11,9 млн. долл.).

Одним из основных критериев для присуждения более высокой оценки была техническая, а не экономическая составляющая. В технической оценке одним из наиболее важных факторов является максимальная высота полета, в результате чего первое место занял AW-139M, за ним следует H-145 и Белл-412.

По информации Scramble Magazine, новые вертолеты будут закуплены двумя партиями по шесть ед. и, как ожидается, решение ACFFAA о заключении контракта (прим.ЦАМТО: общего/рамочного на все 12 ед.) предварительной стоимостью 193 млн. долл. будет принято уже в этом году. Окончательный бюджет по двум партиям по результатам переговоров с победителем тендера сформирует Министерство экономики и финансов Перу.

Как уже сообщал ЦАМТО, ВВС Перу объявили о планах объявить международный конкурс на закупку 12 средних вертолетов, которые войдут в состав 3-й авиационной группы и заменят состоящие на вооружении "Белл-212" и Bo-105LSA3, в ноябре 2015 года. Тендерная процедура растянулась на 7 лет.

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Страны
Перу
Продукция
AW-139
Bell-212
Bell-412
Компании
Airbus
Bell Helicopter
Leonardo
Textron
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