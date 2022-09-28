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РИА Новости

В Кремле связали ЧП на "Северном потоке" с угрозой безопасности Европы

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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Песков: происшествие на "Северном потоке" – вопрос энергобезопасности континента

МОСКВА, 27 сентября/ Радио Sputnik. Происшествие на "Северном потоке" – это вопрос, который затрагивает энергобезопасность целого континента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошло падение давления. Энергетическое агентство Дании также проинформировало об утечке на "Северном потоке-2".

"...Это вопрос, связанный с энергобезопасностью целого континента", – цитирует его РИА Новости.

Песков не исключил диверсии в качестве возможной причины ЧП на газопроводе.

"Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной – тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя", – сказал он.

Ранее радио Sputnik сообщило, что давление в "Северных потоках" могло упасть вследствие совершенных диверсий.

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Страны
Дания
Россия
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