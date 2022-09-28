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Военное обозрение

Нидерланды получили первую модернизированную боевую машину пехоты CV9035NL Mk III

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Нидерландов получило первую боевую машину пехоты CV90, прошедшую модернизацию в рамках контракта, заключенного с компанией BAE Systems в январе прошлого года. Об этом сообщается в сообщении нидерландского военного ведомства.

В начале 2021 года Министерство обороны Нидерландов подписало контракт с компанией BAE Systems на модернизацию 122 БМП CV9035NL Mk III, достигших "середины срока жизни". Работы планировалось проводить в Швеции на предприятии Hägglund, являющемся разработчиком данной БМП.

26 сентября шведы представили первую модернизированную боевую машину пехоты CV9035NL Mk III. Обновленная БМП получила новую башню с усиленной защитой, новую систему управления огнем, установлен израильский ПТРК Rafael Spike-LR, комплекс активной защиты (КАЗ) Elbit Systems Iron Fist. Это основное, возможны еще какие-то более мелкие улучшения.

Теперь военные Нидерландов вместе со шведами из Hägglund проведут все необходимые тестирования и проверки новой БМП, только после этого будет запущен процесс модернизации остальных машин. Процесс испытаний довольно долгий, поэтому работы над остальными БМП планируется начать в конце следующего года и закончить в конце 2026.

В целом 122 CV9035NL Mk III пройдут серьезную модернизацию, так называемое обновление среднего возраста (MLU)

- говорится в заявлении Минобороны Нидерландов.

Модернизированные БМП должны будут находиться на вооружении нидерландской армии до 2039 года включительно, после чего будет принято решение об их дальнейшей судьбе.

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Страны
Нидерланды
Швеция
Продукция
Spike NLOS
Компании
BAE Systems
Elbit Systems
Rafael
Проекты
CV-90
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