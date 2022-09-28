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Интерфакс-АВН

Холдинг "Швабе" и геодезический вуз Москвы подписали договор по части подготовки оптиков для промышленности

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Договор о сотрудничестве в области образования и науки подписан между лазерным центром "Швабе" и Московским государственным университетом геодезии и картографии (МИИГАиК), сообщила пресс-служба холдинга.

"Совместно НИИ "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха и МИИГАиК уже готовят специалистов по направлениям "Оптоэлектроника", "Лазерная техника и лазерные технологии", а также "Электронные и оптико-электронные приборы и системы" и "Оптотехника". В рамках этой кооперации планируется внедрять новые технологии, научные разработки и проекты как в производственный, так и в учебный процессы", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

По оценке генерального директора НИИ "Полюс" Евгения Кузнецова, во многом благодаря своевременной профориентационной работе и реализации целевых программ в российской промышленности "обеспечивается сильное новое поколение инженеров и производственников".

"Поэтому данному направлению мы традиционно уделяем большое внимание. Взаимодействие с вузами позволяет целенаправленно готовить профессионалов по наиболее востребованным в нашей индустрии специальностям", - отметил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.

"Сегодня в рамках сотрудничества на площадке НИИ "Полюс" группа студентов-целевиков от МИИГАиК проходит полноценное обучение, а также практику по своей специальности в профильных лабораториях и отделениях предприятия", - информирует "Швабе".

На базе НИИ "Полюс" несколько лет действуют кафедры Московского физико-технического института и Московского института радиотехники, электроники и автоматики. Совместная подготовка кадров также ведется с Московским государственным технологическим университетом "Станкин" и Московским институтом современного академического образования", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время коллектив "Швабе" составляет более 17 тыс. сотрудников, 25% которых - специалисты моложе 35 лет. Холдинг взаимодействует с 47 вузами и средними специальными учебными заведениями России по вопросам подготовки кадров, в том числе программам целевого набора.

"Студенты проходят практику на предприятиях "Швабе", включая НПО ГОИ им. С.И. Вавилова, НПО "Орион", МЗ "САПФИР", Загорский оптико-механический завод, НПО "Государственный институт прикладной оптики", ЦКБ "ФОТОН", Вологодский оптико-механический завод и другие. Вместе с действующими специалистами они готовят научные работы и участвуют в реальных производственных проектах", - сказано в сообщении.

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