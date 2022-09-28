Дума приняла закон о трудовых правах мобилизованных работников

Новая статья ТК РФ предусматривает в том числе приостановление действия трудового договора мобилизованного работника на период прохождения им военной службы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник во втором и сразу в третьем чтениях законопроект о трудовых правах работников, подпавших под частичную мобилизацию или поступивших на военную службу по контракту.

Замглавы ЛДПР, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в Госдуму 22 апреля законопроект о внесении технической правки в три статьи ТК РФ. Ко второму чтению этого законопроекта был внесен проект поправок, которым, в частности, предлагалось дополнить главу 55 ТК РФ статьей 351.7 "Особенности обеспечения трудовых прав работников, призванных на военную службу по мобилизации или поступивших на военную службу по контракту либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ". Авторами поправок выступили депутаты-единороссы и сенаторы во главе с первым вице-спикером СФ, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Новая статья ТК РФ предусматривает в том числе приостановление действия трудового договора мобилизованного работника на период прохождения им военной службы, она будет распространяться на тех, кто был мобилизован, поступил на службу по контракту или пошел добровольцем с 21 сентября 2022 года. Период приостановления действия трудового договора мобилизованных граждан, военнослужащих по контракту, а также добровольцев предлагается засчитывать в их трудовой стаж. За мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период приостановления действия трудового договора.

Кроме того, работодатель не позднее дня приостановления действия трудового договора будет обязан выплатить мобилизованному работнику заработную плату и причитающиеся ему выплаты в полном объеме за период работы, предшествующий приостановлению действия трудового договора. За мобилизованными работниками предлагается сохранять социально-трудовые гарантии, право на предоставление которых они получили до приостановления трудового договора. Речь идет, в частности, о дополнительном страховании, негосударственном пенсионном обеспечении, улучшении социально-бытовых условий.

Согласно закону, мобилизованный работник может вернуться к своим прежним должностным обязанностям в течение трех месяцев. В случае, если работник не вышел на работу по истечении трех месяцев после окончания прохождения им военной службы по мобилизации или по контракту, либо после окончания срока действия заключенного им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, расторжение трудового договора с работником осуществляется по инициативе работодателя.

Дополнительные гарантии получат и члены семей таких военнослужащих, в том числе преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, если у мобилизованного работника есть дети до 14 лет, то работодатель не сможет без согласия привлекать членов его семьи к сверхурочным, ночным работам, к командировкам, к работе в выходные и праздничные дни.

О частичной мобилизации

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции "превышает тысячу километров", при этом союзные силы противостоят "не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", который угрожает самому существованию РФ.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону СВО. Призыв не коснется студентов и военнослужащих-срочников, мобилизации подлежат только граждане, прошедшие военную службу и имеющие военно-учетную специальность. Глава военного ведомства подчеркнул, что мобилизация проводится в первую очередь для контроля над освобожденными в ходе спецоперации территориями.