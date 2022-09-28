Олег Артемьев передал Дмитрию Петелину смену руководства корпунктом ТАСС на МКС

Космонавт также передал репортажные камеры, которые назвал "табельным оружием малого и самого большого калибра"

МКС, 27 сентября. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев передал руководство корпунктом информационного агентства на Международной космической станции (МКС) своему коллеге Дмитрию Петелину.

"У нас сейчас уникальная ситуация - два спецкора ТАСС одновременно на орбите. Хочу обратить внимание, Дмитрий, что главные принципы работы в агентстве - это достоверность и оперативность. Уверен, что ты со всем справишься, тем более что с тобой прилетел талисман ТАСС - Инотася", - заявил Артемьев.

В свою очередь Петелин поблагодарил коллегу за передачу эстафеты. "Я продолжу твою работу и также буду направлять в агентство самые интересные новости, фото и видео с борта МКС. А Инотася будет напоминать мне о том, что необходимо это делать вовремя", - пояснил космонавт.

Также Артемьев передал Петелину основные инструменты - репортажные камеры, которые он назвал "табельным оружием малого и самого большого калибра". "Береги это в сохранности и чистоте", - сказал спецкор ТАСС.

Приземление спускаемого аппарата пилотируемого корабля "С. П. Королев" ("Союз МС-21") запланировано в Казахстане 29 сентября 2022 года. На нем с МКС на Землю вернутся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. В настоящий момент на борту МКС находятся сразу два спецкора ТАСС - космонавты Олег Артемьев, который прибыл на станцию в марте, и Дмитрий Петелин.