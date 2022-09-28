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Зеленский клянчит тяжелое вооружение. Ответ Запада ему не понравится

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Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin недалеко от Киева, Украина
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin недалеко от Киева, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Запад не станет предоставлять Киеву тяжелое вооружение

Западные страны не станут резко наращивать поставки вооружения на Украину, а также предоставлять ей тяжелую технику, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе.

"Вряд ли произойдет резкое увеличение поставок оружия или будут нарушены какие-то новые табу относительно их типа, поскольку США ведут себя осмотрительно, а в Европе заканчивается запас ключевых вооружений", – говорится в сообщении агентства.

По информации четырех источников, знакомых с ситуацией, нет никаких признаков того, что европейские правительства предоставят Киеву тяжелые вооружения.

Предметом разногласий послужили в том числе немецкие танки Leopard, поскольку их используют некоторые члены НАТО. Однако отправить эти машины другой стране они могут только с одобрения Берлина, который пока своего согласия не давал.

По словам собеседника агентства, никаких официальных обращений к Германии со стороны других государств с тем, чтобы получить разрешение на экспорт танков на Украину, пока не было.

В Италии вопрос помощи Киеву отошел на второй план из-за выборов и нехватки средств. С июля поставки вооружения на Украину замедлились, сообщили два источника, непосредственно знакомые с планами Рима.

США получают запросы на предоставления более мощного вооружения, но администрация Байдена опасается предоставлять истребители из-за опасений эскалации конфликта и втягивания в него НАТО.

В воскресенье в программе Face the Nation на американском телеканале CBS Владимир Зеленский призывал отправить на Украину РСЗО, артиллерию, средства ПВО и танки.

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