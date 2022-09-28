ВМС США вывели из эксплуатации четыре крейсера типа «Тикондерога», на очереди пятый

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Военно-морские силы США продолжают списывать крейсеры класса "Тикондерога", посчитав, что поддержание данных кораблей в боевом состоянии обходится слишком дорого. На средства, сэкономленные на модернизации крейсеров, планируется закупить новые корабли для американского флота.

Всего по планам командования ВМС США в этом году будет списано пять крейсеров класса "Тикондерога", причем на сегодняшний день четыре из них уже выведены из эксплуатации. Первым в августе списали крейсер USS Vella Gulf (CG-72), в 20-х числах сентября - USS Monterey (CG-61), 22 и 23 сентября из состава ВМС США ввели крейсера USS Anzio (CG-68) и USS Hue City (CG-66) соответственно. Церемония прошла на военно-морской базе в Норфолке. Еще один крейсер - USS Port Royal (CG-73), проводят "на пенсию" 29 сентября.

Ранее сообщалось, что в 2022 году планируется списать семь, а не пять крейсеров данного класса. Как заявили в командовании ВМС США, модернизация крейсеров класса "Тикондерога" слишком дорогая, например, чтобы обновить два корабля USS Anzio (CG-68) и USS Hue City (CG-66), понадобилось бы 1,5 млрд. долларов.

О списании крейсеров "Тикондерога", выполняющих в составе АУГ ведущую роль в противовоздушной обороне, начали говорить уже давно, заявлялось, что корабли вызывают слишком много проблем в обслуживании из-за устаревшего оборудования и систем.

Крейсера имеют водоизмещение 9800 тонн, длину 172 метра и ширину 16 метров. На вооружении крылатые ракеты "Томагавк", противолодочные ASROC, зенитные SM-2 и SM-3. Считаются самыми тяжеловооруженными кораблями ВМС США, так как имеют 122 ячейки вертикального пуска ракет. На борту базируются два вертолета типа MH-60R "Сихок".