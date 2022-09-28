Захарова: предстоящие военные учения России и Алжира не направлены против кого-либо

Официальный представитель МИД РФ указала, что российско-алжирские учения сухопутных войск пройдут с 16 по 28 ноября на полигоне Хамакир

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Предстоящие антитеррористические учения России и Алжира "Щит пустыни - 2022" носят плановый характер и не направлены против третьей стороны. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат указала, что российско-алжирские учения сухопутных войск пройдут с 16 по 28 ноября на полигоне Хамакир в Алжире. "Данные антитеррористические учения носят плановый характер и проводятся в рамках утвержденной программы военного сотрудничества с Алжиром. Хотела бы особо подчеркнуть, что, как и все военные учения, в которых принимает участие Российская Федерация, они не направлены против какой-либо третьей стороны", - отметила Захарова.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщили журналистам, что в маневрах планируется задействовать около 80 военнослужащих мотострелковых соединений ЮВО, дислоцированных на Северном Кавказе, и порядка 80 военнослужащих Вооруженных сил Алжира. В ходе учений военные двух стран отработают поиск, обнаружение и уничтожение террористических группировок в пустынной местности.

Первые совместные российско-алжирские тактические учения прошли в октябре 2021 года на полигоне Тарское в Северной Осетии. В них приняли участие около 200 военнослужащих России и Алжира, было задействовано около 40 единиц боевой и специальной техники. План боевой подготовки войск ЮВО в 2022 году предусматривает участие военнослужащих округа в учениях с подразделениями вооруженных сил Алжира, Египта, Казахстана и Пакистана.