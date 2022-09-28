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Военное обозрение

Начальник Генштаба Великобритании провёл встречу с военным атташе России в Лондоне

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Источник изображения: topwar.ru

В Лондоне, в Министерстве обороны Великобритании, прошла встреча начальника генерального штаба вооруженных сил Соединенного королевства адмирала Энтони Радакина с военным атташе Российской Федерации полковником Максимом Еловиком. Об этом написал сам Радакин в аккаунте Министерства обороны Великобритании.

По словам руководителя британского генштаба, на встрече обсуждались вопросы предпринимаемых обеими сторонами усилий по укреплению каналов связи между военными ведомствами. Главная цель коммуникации по таким каналам – регулирование рисков и предотвращение вероятной эскалации ситуации. Более подробной информации руководитель британского генштаба не предоставил.

В настоящее время (да и не только в настоящее) Великобритания является одной из наиболее антироссийски настроенных стран мира. В некоторых вопросах британские власти декларируют куда более русофобскую позицию, чем США, причем началась эта политика задолго до специальной военной операции на Украине.

Известно, что Великобритания поддерживает тесные связи и с наиболее русофобскими правительствами Восточной Европы – руководством Польши, стран Прибалтики, Украины. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс даже заявляла, что без раздумий применит ядерное оружие в случае необходимости. На это обратил внимание во время недавней пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

Заявления Трасс не отменяют необходимость периодических переговоров между как гражданскими, так и военными должностными лицами России и Великобритании. Тем более, в текущей ситуации наличие развитых каналов связи может воспрепятствовать различным негативным событиям, которые бы только способствовали дальнейшему осложнению обстановки и на Украине, и в Европе в целом.

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Великобритания
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Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Ядерный щит
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