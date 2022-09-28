Медведев: НАТО "проглотит" использование любого оружия на Украине

Медведев утверждает, что Россия вправе применить ядерное оружие и страны НАТО это "проглотят"

Россия вправе применить ядерное оружие, если ее безопасность окажется под угрозой, пишет "Страна" со ссылкой на заявление Дмитрия Медведева. По его словам, Запад не станет ввязываться в ядерный конфликт из-за Украины.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО "проглотят использование любого оружия в текущем конфликте". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев уверен, что Запад не станет ввязываться в конфликт из-за Украины, "ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее".

Он также заявил, что "Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо", и что Россия сделает все, "чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных соседей".