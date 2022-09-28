Медведев: НАТО не вмешается, если РФ применит ядерное оружие против украинской агрессии

Зампред Совета безопасности заявил, что безопасность Вашингтона, Лондона и Брюсселя для Североатлантического альянса "гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой разным оружием"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. НАТО не станет вмешиваться, если Россия применит ядерное оружие в ответ на украинскую агрессию, и в Киеве должны это осознать хотя бы частично. Такое мнение высказал во вторник зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, который опасен для самого существования нашего государства. Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе", - написал Медведев.

Он отметил, что безопасность Вашингтона, Лондона и Брюсселя для Североатлантического альянса "гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой разным оружием". "Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому - проглотят использование любого оружия в текущем конфликте", - уверен зампред Совбеза РФ. "Хорошо бы, чтобы этот печальный вывод хоть частично осознали власти в Киеве. Увы, это почти нереально", - заключил политик.

"Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому - проглотят использование любого оружия в текущем конфликте", - уверен зампред Совбеза РФ. "Хорошо бы, чтобы этот печальный вывод хоть частично осознали власти в Киеве. Увы, это почти нереально", - заключил политик.

Согласно российской ядерной доктрине (Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года) применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.