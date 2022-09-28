Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28Н на Украине

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало во вторник видео с боевой работой армейской авиации на Украине.

В ролике, в частности, демонстрируется подготовка к вылету ударных вертолетов Ми-28Н. Показана проверка борта перед вылетом и загрузка неуправляемых авиационных ракет в подвесные блоки машины.

Также в видео демонстрируется работа вертолетов Ми-8 огневого прикрытия и эвакуации. Так, на кадрах, снятых через открытую дверь кабины Ми-8, показана пара Ми-28Н, идущих на боевое задание по уничтожению украинских боевиков. Все три вертолёта летят плотной группой на предельно малой высоте.

Как рассказал в видео военный врач группы огневого прикрытия Арсений, "летаем каждый день, по нескольку раз в день, как-то раз было вообще 15 вылетов в день".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.