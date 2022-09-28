Войти
РИА Новости

Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28Н на Украине

166
0
0

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало во вторник видео с боевой работой армейской авиации на Украине.

В ролике, в частности, демонстрируется подготовка к вылету ударных вертолетов Ми-28Н. Показана проверка борта перед вылетом и загрузка неуправляемых авиационных ракет в подвесные блоки машины.

Также в видео демонстрируется работа вертолетов Ми-8 огневого прикрытия и эвакуации. Так, на кадрах, снятых через открытую дверь кабины Ми-8, показана пара Ми-28Н, идущих на боевое задание по уничтожению украинских боевиков. Все три вертолёта летят плотной группой на предельно малой высоте.

Как рассказал в видео военный врач группы огневого прикрытия Арсений, "летаем каждый день, по нескольку раз в день, как-то раз было вообще 15 вылетов в день".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ми-28Н
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
13.09.2022
Работа российских «Ночных охотников» по позициям противника попала на видео
02.03.2022
Минобороны показало боевое применение вертолетов по украинской технике
20.09.2021
Сейсмически устойчивы, тактически обучены
12.03.2013
Примерный количественный состав ВВС РФ к 2020 году
17.08.2011
ПАК ФА и компания
16.04.2010
Моторостроителей быстро запрягли, но они медленно едут
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 03:04
  • 33176
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 01:36
  • 1
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 27.09 21:03
  • 3
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 27.09 18:28
  • 4
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать победу?
  • 27.09 14:18
  • 7
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 27.09 12:18
  • 3
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 27.09 11:55
  • 14
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 27.09 10:45
  • 5
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 27.09 10:06
  • 1
Правительство выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства
  • 27.09 09:07
  • 1
Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине
  • 27.09 02:38
  • 2
Российские войска начали активно эксплуатировать беспилотники ZALA
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину