ВВС Австралии получили очередную партию истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 27 сентября. Как сообщило 23 сентября Минобороны Австралии, в период с 30 августа по 2 сентября на авиабазе в Уильямтауне совершили посадку четыре новых многоцелевых истребителя F-35A "Лайтнинг-2".

Таким образом, на текущий момент ВВС Австралии получили 54 из 72 запланированных к поставке самолетов этого типа. Прибывшие истребители вошли в состав 77-й истребительной эскадрильи. Самолеты выполнили перелет с авиабазы ВВС США "Льюк" (шт.Аризона) через Тихий океан в рамках учений Lightning Ferry 22-3. Полет с промежуточными посадками на базе "Хикэм" (Гавайи) и "Андерсен" (Гуам) поддерживали многоцелевой транспорт-заправщик KC-30A и самолет C-17A "Глоубмастер" ВВС Австралии.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Австралии приняло решение одобрить приобретение первой партии из 14 истребителей F-35 "Лайтнинг-2" в ноябре 2009 года. Они заменят самолеты F/A-18A/B "Хорнет".

Сборка самолетов началась в 2011 году. Первая пара F-35A была передана ВВС Австралии в конце 2014 года и использовалась для подготовки личного состава и испытаний на авиабазе ВВС США "Льюк" (шт.Аризона). Эти самолеты первыми прибыли в Австралию для переоснащения 3-й авиаэскадрильи ВВС страны 10 декабря 2018 года. Вторая пара F-35A "Лайтнинг-2" прибыла в Австралию 8 апреля 2019 года.

На текущий момент военно-политическое руководство Австралии одобрило покупку 72 самолетов. Поставка последних 24 истребителей была одобрена в декабре 2019 года. Покупка 72 новых истребителей в рамках этапов проекта AIR-6000 Phase 2A/2B, стоимость которой оценивается в 17 млрд. австр. долл., позволит сформировать три строевые и одну учебную эскадрилью. Самолеты будут размещены на авиабазах "Уильямстаун" и "Тиндалл".

Полная готовность F-35A ВВС Австралии к боевому применению запланирована на 2023 год.

В общей сложности ВВС Австралии могут получить до 100 истребителей F-35A. Еще одна партия из 28 самолетов для оснащения четвертой строевой эскадрильи может быть закуплена позднее на этапе AIR-6000 Phase 2С для замены F/A-18F "Супер Хорнет".