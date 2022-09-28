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ЦАМТО

Литва передала Украине 50 бронемашин М113

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Американский бронетранспортер М113
Американский бронетранспортер М113.
Источник изображения: CC0 / Staff Sgt. Shane A. Cuomo, U.S. Air Force /

ЦАМТО, 27 сентября. Литва передала Украине 50 бронемашин М113, они уже прибыли в пункт назначения. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 26 сентября министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Буквально три дня назад на Украину прибыли наши бронемашины, которые мы отправили, сейчас уже 50 ед. М113 переданы Украине", – сказал А.Анушаускас. Трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).

По его словам, дальнейшую поддержку Украины Литва будет обсуждать с союзниками по НАТО.

А.Анушаускас отметил, что в качестве компенсации Литве за передачу своего вооружения Украине предполагается более ранняя поставка Вильнюсу американских бронемашин JLTV, закупленных в соответствии с контрактом.

"В ноябре прибудут, вероятно, еще 50 бронемашин JLTV, до этого в прошлом году прибыли первые 50 ед. Мы хотели бы поскорее, не всегда все идет в соответствии с нашими желаниями, но всегда есть переговоры", – сказал А.Анушаускас.

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Страны
Литва
США
Украина
Продукция
JLTV
M113 БТР
Проекты
NATO
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