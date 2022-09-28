Новый комплекс управления огнем "Ваза-МБ" повысит эффективность применения зенитной артиллерии

ЦАМТО, 27 сентября. ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" (Республика Беларусь) завершил работы по изготовлению в интересах заказчика радиоприборных комплексов (РПК) управления зенитной артиллерийской батареей 57-мм артиллерийских зенитных пушек АЗП-57 "Ваза-МБ".

РПК способен решать задачи разведки воздушной обстановки, принимать информацию о воздушной обстановке от других источников (вышестоящий или взаимодействующий командный пункт, ближайший радиолокационный пост и др.), осуществлять поиск и определять координаты и параметры движения цели.

Его назначение – управление огнем батареи до 8 зенитных пушек. Для этого используется центральный распределительный блок с восьмью выходами для управления и питания каналов управления.

На основании полученной информации комплекс вырабатывает команды наведения орудий подразделения в виде полных углов наведения, рассчитанных с учетом отклонений баллистических и метеорологических условий стрельбы от табличных.

РПК может решать и другие задачи по управлению огнем зенитной артиллерийской батареи, вооруженной 57-мм зенитным артиллерийским комплексом С-60.

Вся аппаратура изделия реализована на современной элементной базе и вместе с агрегатом питания размещается в кузове-фургоне, установленном на шасси автомобиля "Урал-4320". В зависимости от условий заказчика предусмотрена возможность установки специального оборудования на шасси другой автомобильной техники.

В состав изделия входит комплект активных фазированных антенных решеток (АФАР), который обеспечивает обнаружение и автоматическое сопровождение до 30 трасс воздушных объектов. РПК имеет защиту от активных шумовых, пассивных, несинхронных импульсных помех.

Минимальная дальность действия радиолокационного канала в ближней и дальней зонах составляет 0,1 и 2,5 км, соответственно, а максимальная – 20 и 50 км.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.