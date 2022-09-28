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ТАСС

NYT: украинское командование признало неэффективность поставок HIMARS

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РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS.
Источник изображения: AP Photo/Roman Koksarov

В ВСУ заявили, что американские РСЗО не смогли "нанести существенного ущерба" системе снабжения российских войск, пишет издание

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Командование ВСУ признало, что применение американской реактивной системы залпового огня HIMARS не оправдало их ожиданий во время боев за Артемовск (украинское название - Бахмут). Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

В ВСУ заявили, что РСЗО HIMARS не смогли "нанести существенного ущерба" системе снабжения российских войск, указывает издание. По его мнению, это свидетельствует о том, что Россия смогла перестроить линию поставок боеприпасов, адаптировав ее под изменившуюся с лета, когда HIMARS были поставлены на Украину, схему боевых действий.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны активизировали поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые к настоящему времени миллиардами долларов. 

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