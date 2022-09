Politico: сообщения об иранских БПЛА используются для призывов поставлять оружие Украине

Газета сообщила, что украинская активистка и участница женского ветеранского движения Андриана Арехта и трое военнослужащих ВСУ заявили об атаках иранских беспилотников и их опасности

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Заявления украинской стороны об использовании иранских беспилотников вызывают новые обращения к США отправить ВСУ более современное вооружение. Об этом в понедельник сообщила газета Politico.

По ее данным, украинская активистка и участница женского ветеранского движения Андриана Арехта и трое военнослужащих ВСУ заявили об атаках иранских беспилотников и их опасности. Поэтому они настаивают на отправке на Украину дополнительных современных вооружения, потому что Киев планирует активное занятие территорий до наступления зимы.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и выступает против поставок иностранных вооружений как Киеву, так и Москве.

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники, впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщения вбросом. В свою очередь в сентябре газета The New York Times опубликовала сообщение со ссылкой на данные американской разведки, в котором утверждалось, что Россия якобы закупает у КНДР артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности. При этом издание отмечало, что возможности независимо проверить подобную информацию нет.