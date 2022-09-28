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РИА Новости

Московское предприятие разработало сверхпрочный бортовой авиационный кабель

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Кабельное оборудование
Кабельное оборудование.
Источник изображения: © Fotolia / PhDreams

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Столичная компания создала импортозамещающий авиационный оптический кабель повышенной прочности для бортового радиоэлектронного оборудования, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Кабельно-проводниковую продукцию в Москве на данный момент выпускают 11 предприятий, которые постоянно совершенствуют свои товары и наращивают объемы производства. Так, одна из компаний столицы разработала бортовой авиационный оптический кабель повышенной прочности для комплексов и систем бортового радиоэлектронного оборудования. Ранее подобные изделия привозили в Россию преимущественно из-за рубежа. В ближайшее время предприятие планирует изготовить опытную партию таких кабелей и провести их предварительные испытания. Планируется, что в серийное производство разработка поступит в 2023 году", – отметил руководитель департамента Владислав Овчинский.

Отмечается, что новое изделие может быть использовано в системах навигации и радиолокации для визуализации параметров полета. Силовые элементы кабеля отличает стойкость к растяжению, изгибам и раздавливающим нагрузкам. При этом его диаметр составляет 1,8 миллиметра. Кабель изготовлен из отечественных материалов.

"Изделие обладает повышенной механической прочностью, не имеет металлических конструкционных элементов и способно обеспечивать высокую скорость передачи данных даже в условиях экстремальных перегрузок. Так, диапазон рабочих температур этих кабелей – от минус 60 до плюс 150 градусов Цельсия. Также они могут выдержать удар молнии. Разработка может применяться в авиации, ракетостроении, на флоте, а также использоваться для линий электропередач в качестве чувствительного элемента измерителей токовых нагрузок", – рассказал руководитель конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок предприятия "Спецкабель" Андрей Гусев.

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Страны
Россия
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