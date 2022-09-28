Вашингтон и Москва продолжают контактировать по вопросу кризиса на Украине

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Как пишет газета «Коммерсант», Россия и США продолжают поддерживать контакты, только на неофициальном уровне.

Стороны уже обменялись мнениями по поводу ситуации вокруг Украины. При этом, отмечает издание, Вашингтон напомним Москве о недопустимости применения ядерного оружия, а Москва, в свою очередь, предупредила американские власти об опасной черте, к которой подошли страны Запада в своей поддержке Киева.

Несмотря на осложнившиеся отношения между Россией и США с момента начала специальной военной операции на Украине, высокопоставленные должностные лица с обеих сторон обмениваются своей позицией по неофициальным каналам связи, пишет «Коммерсант».

Суть этих непубличных контактов сводится к тому, что и Москва и Вашингтон призывают друг друга быть более сдержанными.

Напомним, что официальные контакты российского руководства с властями США прекратились с конца февраля этого года. Однако, по словам заместителя глав МИД России Сергея Рябкова, контакты не останавливались – связь шла через телефонные контакты, личные письма, посольства и т.п. Дипломат признался, что российская сторона не раз направляла тревожные сигналы Вашингтону, относительно его возрастающей безудержной поддержки украинских властей.

Теперь работа в связи с кризисной ситуацией ведётся по целому ряду каналов, что может свидетельствовать при той риторике взаимных обвинений о наличии точек для дипломатического соприкосновения России и США.