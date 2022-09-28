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Новая программа БПЛА VTOL от DARPA

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Новая программа БПЛА VTOL от DARPA
Новая программа БПЛА VTOL от DARPA.
Источник изображения: invoen.ru

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) объявило о своей новой программе, направленной на разработку возможностей вертикального взлета и посадки (VTOL) следующего поколения. В рамках программы ANCILLARY (AdvaNced airCraft Infrastructure-Less Launch And RecoverY X-Plane, дословный перевод аббревиатуры – «вспомогательный») агентство планирует разработать беспилотный летательный аппарат (БПЛА) класса VTOL, способный выполнять старты и посадки без специальной инфраструктуры. Ожидается, что такой «вспомогательный» дрон сможет выполнять взлет и совершать посадку с палуб кораблей и участков пересеченной местности независимо от погодных условий. Беспилотник также будет иметь «малый вес, высокую полезную нагрузку и долговечность».

Как заявили представители DARPA, в случае успеха программа продемонстрирует новые прорывные технологии в области вертикального взлета и посадки, которые включают «небольшие силовые установки, аккумуляторы большой емкости и малого веса, топливные элементы, материалы, электронику и недорогое аддитивное производство». В настоящее время самые последние достижения в сфере БПЛА VTOL в агентстве описывают, как «крупную нетрадиционную коммерческую промышленную базу», которая разрабатывает более эффективные и мощные беспилотные системы. DARPA считает, что выявленных в ходе ANCILLARY новых технологий будет достаточно для достижения возможностей VTOL следующего поколения.

Вид перспективного БПЛА VTOL и его возможности представлены на видео: https://youtu.be/4YpOGM5nEbQ


Как сказал Стив КОМАДИНА (Steve Komadina), менеджер «вспомогательной» программы DARPA:

«Для решения сложных задач проектирования ANCILLARY планирует использовать междисциплинарный подход, который объединит разработки в усовершенствованной теории управления, аэродинамическом моделировании и создании усовершенствованной силовой установки… Возможность военного истребителя в сложных условиях развертывать и собирать такие системы [БПЛА VTOL], не полагаясь на инфраструктуру, сведет к минимуму персонал, затраты и уязвимость во время важных операций».

По утверждениям западных экспертов, DARPA не новичок в проектах, связанных с революционными аэрокосмическими технологиями. Так, в феврале 2022 года агентство продемонстрировало модифицированные вертолеты «Блэк Хок» (Blackhawk), способные выполнять некоторые функции пилотов или летать как беспилотные летательные аппараты, а в марте DARPA объявила о проекте, вдохновленном экранопланом и направленном на разработку новых стратегических возможностей воздушных перевозок.

Касательно нового проекта БПЛА VTOL, 20 сентября 2022 года в DARPA прошел день и выставка предложений, собравшие не только традиционных производителей летательных аппаратов, но и нетрадиционных военных подрядчиков, изучающих коммерческие решения в области вертикального взлета и посадки.

По материалам ресурса overtdefense.com

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
DARPA
Проекты
БПЛА
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