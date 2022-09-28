Пресса США: Американская РСЗО HIMARS не оправдала ожиданий украинских военных

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Американские РСЗО HIMARS, на которые командование ВСУ возлагали определенные надежды, оказались бесполезными в боях против российской армии на Донбассе. Как сообщает New York Times, комплекс не оправдал возложенных на него ожиданий украинских военных.

Американское издание, ссылаясь на неназванных представителей украинской армии пишет, что ожидания ВСУ от реактивной системы HIMARS оказались слишком завышенными, она не соответствует тем заявлениям, которые звучали ранее. РСЗО оказалась бесполезной в боях против союзных сил на Донбассе, русские адаптировались к ее применению. Главным предназначением HIMARS было нарушение снабжения российских войск и уничтожение военных складов, но эта задача провалена, система с ней не справилась.

Как пример приводятся бои за Бахмут (Артемовск), где американские РСЗО были применены именно с целью перерезать пути снабжения наступающих подразделений союзных сил, но этого не удалось сделать, снабжение войск продолжается. В Генштабе ВСУ считают, что российские войска успешно адаптировались к появлению западных вооружений у украинской армии, в частности перераспределив склады и сделав их неуязвимыми.

Украинское командование в Бахмуте недавно заявило, что даже наличие поставляемых США ракетных систем, известных как HIMARS, не смогло существенно повлиять на линии снабжения российских войск

- пишет New York Times, забыв упомянуть, что у ВСУ прекрасно получается применять данные РСЗО для ударов по гражданским объектам и городам.

Стоит отметить, что в Киеве уже неоднократно пели дифирамбы различному иностранному вооружению, заявляя, что оно непременно поможет "победить" российскую армию. Сначала это был турецкий беспилотник Bayraktar TB2, затем американская гаубица М777, после которой появилась РСЗО HIMARS. Теперь следует ожидать появление следующей вундерваффе, которая непременно поможет Киеву переломить ситуацию и перейти в наступление.