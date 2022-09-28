Войти
Военное обозрение

Пресса США: Американская РСЗО HIMARS не оправдала ожиданий украинских военных

190
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американские РСЗО HIMARS, на которые командование ВСУ возлагали определенные надежды, оказались бесполезными в боях против российской армии на Донбассе. Как сообщает New York Times, комплекс не оправдал возложенных на него ожиданий украинских военных.

Американское издание, ссылаясь на неназванных представителей украинской армии пишет, что ожидания ВСУ от реактивной системы HIMARS оказались слишком завышенными, она не соответствует тем заявлениям, которые звучали ранее. РСЗО оказалась бесполезной в боях против союзных сил на Донбассе, русские адаптировались к ее применению. Главным предназначением HIMARS было нарушение снабжения российских войск и уничтожение военных складов, но эта задача провалена, система с ней не справилась.

Как пример приводятся бои за Бахмут (Артемовск), где американские РСЗО были применены именно с целью перерезать пути снабжения наступающих подразделений союзных сил, но этого не удалось сделать, снабжение войск продолжается. В Генштабе ВСУ считают, что российские войска успешно адаптировались к появлению западных вооружений у украинской армии, в частности перераспределив склады и сделав их неуязвимыми.

Украинское командование в Бахмуте недавно заявило, что даже наличие поставляемых США ракетных систем, известных как HIMARS, не смогло существенно повлиять на линии снабжения российских войск

- пишет New York Times, забыв упомянуть, что у ВСУ прекрасно получается применять данные РСЗО для ударов по гражданским объектам и городам.

Стоит отметить, что в Киеве уже неоднократно пели дифирамбы различному иностранному вооружению, заявляя, что оно непременно поможет "победить" российскую армию. Сначала это был турецкий беспилотник Bayraktar TB2, затем американская гаубица М777, после которой появилась РСЗО HIMARS. Теперь следует ожидать появление следующей вундерваффе, которая непременно поможет Киеву переломить ситуацию и перейти в наступление.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
M777
Проекты
БПЛА
Похожие новости
30.08.2022
Заглушить «Мотор»: ВС России нанесли удар по заводу в Запорожье
08.08.2022
Цвет опасности – желтый. Спецоперация на Украине затягивается
02.08.2022
Огонь гасят огнем
27.06.2022
Представитель Пентагона назвал причину выборочных поставок вооружений Украине
17.06.2022
Гранаты не той системы. Почему ВСУ не может использовать оружие НАТО
23.11.2020
Сохраняя божественный статус
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 03:04
  • 33176
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 01:36
  • 1
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 27.09 21:03
  • 3
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 27.09 18:28
  • 4
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать победу?
  • 27.09 14:18
  • 7
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 27.09 12:18
  • 3
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 27.09 11:55
  • 14
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 27.09 10:45
  • 5
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 27.09 10:06
  • 1
Правительство выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства
  • 27.09 09:07
  • 1
Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине
  • 27.09 02:38
  • 2
Российские войска начали активно эксплуатировать беспилотники ZALA
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину