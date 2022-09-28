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ТАСС

Премьер Японии и глава Евросовета договорились сохранять в силе санкции против России

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Фумио Кисида
Фумио Кисида.
Источник изображения: Toru Hanai/XinHua/Global Look Press

Фумио Кисида и Шарль Мишель также выразили обеспокоенность "односторонними попытками изменить статус-кво" и развитием ракетно-ядерной программы КНДР

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и председатель Европейского совета Шарль Мишель договорились сохранять в силе санкции против России и продолжать оказывать поддержку Украине. Об этом сообщил во вторник японский МИД по итогам встречи премьера с Мишелем, который приехал в Токио для участия в церемонии государственных похорон бывшего главы правительства Синдзо Абэ.

"В отношении ситуации на Украине они сошлись во мнении, что крайне важно сохранять единство G7, и подтвердили решимость в тесном сотрудничестве с ЕС и другими странами сохранять в силе жесткие санкции против России и оказывать поддержку Украине", - говорится в сообщении.

Кисида и Мишель выразили обеспокоенность "односторонними попытками изменить статус-кво" и развитием ракетно-ядерной программы КНДР. Стороны обсудили состояние отношений Японии и ЕС, премьер предложил отменить ограничения на импорт японских продуктов, а председатель Европейского совета приветствовал решение Токио снять пограничные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. 

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