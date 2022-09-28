Сенаторы США предложили несколько мер по ускорению снабжения союзников боеприпасами

Законодатели считают необходимым, в частности, создать фонд для закупки боеприпасов

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Американские сенаторы представили законопроект, предусматривающий несколько мер, направленных на то, чтобы США могли при необходимости быстро снабжать своих союзников боеприпасами, не исчерпывая собственные запасы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте члена верхней палаты Конгресса США Джин Шахин (демократка от штата Нью-Гэмпшир), которая является одним из авторов данной инициативы.

По словам Шахин, законопроект призван "гарантировать, что США располагают достаточными запасами важнейших боеприпасов для поддержки союзников и партнеров в условиях кризиса без опустошения американских военных складов". Законодатели предлагают, в частности, создать фонд для закупки боеприпасов, что позволит руководителю военного ведомства страны "лучше управлять промышленными производственными линиями" и поддерживать те из них, которые "имеют решающее значение с точки зрения интересов национальной безопасности США".

Кроме того, сенаторы рассчитывают предоставить Пентагону новые возможности в плане прогнозирования "потребностей производственных цепочек", а также упростить для ведомства процесс закупок, в том числе путем сокращения издержек. В заявлении отмечается, что инициатива направлена на "укрепление оборонно-промышленной базы" США и на "помощь Украине в обороне" при "реагировании на растущую агрессию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе".

Сенатор Том Тиллис (республиканец от штата Северная Каролина), который также являющийся автором законопроекта, отметил, что поставки американских вооружений Киеву раскрыли "серьезные недостатки" в работе складов боеприпасов в США. По его словам, необходимо "нарастить возможности Америки по быстрому вооружению союзников во время возможных в будущем конфликтов". Пока не уточняется, когда именно может быть рассмотрен данный законопроект.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Несколько западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.