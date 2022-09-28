Иран выступает против поставок вооружений сторонам конфликта на Украине

При этом в иранском МИД отметили наличие соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере обороны

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Иран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и выступает против поставок иностранных вооружений как Киеву, так и Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью сетевому изданию Al-Monitor, опубликованном в понедельник.

"У нас есть соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере обороны, однако мы не поддерживаем ни одну из сторон в украинской войне, поскольку это приведет к ее продолжению. Мы решительно выступаем против любых войн, будь то на Украине, в Йемене или Палестине. Поэтому мы прилагали усилия для установлению мира и прекращению огня на Украине", - сказал министр, отвечая на вопрос, поставляет ли Иран свои беспилотники России. "Мы считаем, что ни одна сторона не имеет права поставлять оружие ни Украине, ни России. Мы собираемся и дальше содействовать политическому диалогу и разрешению этого кризиса путем переговоров", - отметил глава МИД Ирана.

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники, впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщения вбросом.