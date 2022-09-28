СМИ: Китай успешно запустил три исследовательских спутника Shiyan

Запуск состоялся в 02:50 мск, передает агентство "Синьхуа"

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. КНР во вторник успешно запустила на орбиту три спутника Shiyan для мониторинга окружающей среды. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, запуск состоялся в 07:50 по местному времени (02:50 мск) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси). Аппараты Shiyan-16А, Shiyan-16В и Shiyan-17 были выведены в космос при помощи ракеты-носителя Long March 6 (Changzheng-6). Как указывается в сообщении, спутники вышли на заданную орбиту, запуск признан успешным.

В сообщении отмечается, что эти аппараты серии Shiyan предназначены для исследования космоса и атмосферы Земли, в том числе с целью раннего предупреждения стихийных бедствий.

Нынешний запуск стал 440-м для ракет-носителей серии Changzheng.