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ТАСС

Источник: модернизированный ударный вертолет Ка-52М получил лопасти "с подогревом"

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Вертолет Ка-52М
Вертолет Ка-52М.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Это предотвратит обледенение лопастей, отметил собеседник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Модернизированный вертолет Ка-52М оснащен композитными лопастями с нагревательным элементом, что предотвратит их обледенение. Об этом рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В лопастях для вертолета Ка-52М сделано небольшое изменение. Внутри них стоит нагревательный элемент, то есть противообледенительная система", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что изначально такие лопасти "с подогревом" предназначались для морского варианта Ка-52К ("Катран"), но затем было решено сертифицировать их и для Ка-52М. "На Ка-52 стоят полностью композитные лопасти, - рассказал источник ТАСС. - Их преимущество перед алюминиевыми и металлическими лопастями - отсутствие требований к целостности конструкции. То есть даже при повреждении пластика лопасти не разрушаются дальше. Надежность композитных лопастей гораздо больше, чем металлических".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

2 сентября источник ТАСС сообщил, что обновленный вертолет Ка-52М был испытан в ходе военной спецоперации на Украине. Ранее источник информагентства также сообщал, что государственные испытания модернизированной машины планируют завершить в октябре 2022 года.

О вертолете

Ка-52М является модернизированной версией вертолета Ка-52 "Аллигатор" с учетом опыта его боевого применения. По данным разработчиков, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего ударного вертолета Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей. Также Ка-52М получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью. Первый полет опытного образца модернизированного вертолета состоялся 10 августа 2020 года.

В конструкции Ка-52М применены лучшие технические решения: используется гиростабилизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки, установлены новые тормозные колеса с дисковой тормозной системой и авиационными шинами повышенной износостойкости.

По данным источника ТАСС, Ка-52М также будет обладать сетецентрическими возможностями - работать вместе с беспилотными летательными аппаратами и взаимодействовать с другими вертолетами и самолетами. Также машина получила усовершенствованный комплекс бортовой обороны от всех современных переносных зенитных ракетных комплексов и новую баллистическую защиту. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Проекты
2020-й год
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