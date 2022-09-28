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Вестник Мордовии

США передали украинским нацистам свои противотанковые ракеты BGM-71 TOW

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Источник изображения: Фото: wikimedia.org

Первые противотанковые ракетные комплексы BGM-71 TOW, по всей видимости, уже переданы нацистским формированиям Украины американцами. В Сети появились материалы, свидетельствующие о применении такого оружия с автомобиля Humvee. Как утверждается, это происходит именно у линии боевого соприкосновения, а не где-то на полигоне.

В то же время, как отмечает "РГ:русское оружие", кроме украинских источников, пока никто на Западе не подтвердил эту информацию. Однако ранее сообщалось, что такие ПТУР обязательно будут поставлены идейным последователям Бандеры, Шухевича и эсэсовцев из дивизии "Галичина".

Интересно, что Пентагон предлагал своим коллегам из военного ведомства киевского режима BGM-71 TOW еще четыре года назад, но тогда чиновники в погонах заявляли, что предпочли бы этим устаревающим системам лучшие, по их мнению, Javelin.

Как оказалось, эти заокеанское "подарки" третьего поколения оказались не таким "чудо-оружием", каким его представляла украинская пропаганда. Боевики часто жаловались на постоянные отказы, вызванные, в том числе, истекшими сроками хранения. Эксперты, в свою очередь, отмечали низкий уровень подготовки жовто-блакитного воинства.

BGM-71 TOW имеют полуавтоматическую, по проводам, систему наведения. Последние модификации оптимизированы на поражение бронетехники в самую уязвимую часть - в крышу. Максимальная дальность стрельбы - 3750 м, что значительно ниже, чем у отечественных ПТРК "Корнет".

Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
HMMWV
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