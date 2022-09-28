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ТАСС

В НИИхиммаш разработали пакеты для еды, обеспечивающие безопасную заправку в невесомости

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МКС
МКС.
Источник изображения: © Mark Garcia/NASA

Они позволят космонавтам с большим комфортом употреблять пищу и напитки на орбите

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Принципиально новые пищевые пакеты для сублимированной космической еды, не имеющие аналогов, разработаны в АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения" (АО "НИИхиммаш"). Об этом ТАСС сообщили в институте.

"В АО "НИИхиммаш" были разработаны и изготовлены опытные образцы принципиально новых пищевых пакетов, не имеющие отечественных аналогов, обеспечивающие безопасность и практичность при их заправке горячей водой в невесомости", - отметили в организации.

Новые пакеты позволят космонавтам с большим комфортом употреблять пищу и напитки на орбите. Пакеты для напитков дополнительно оснащены устройствами, которые позволяют обеспечивать перерыв в употреблении содержимого. Пакеты разработаны АО "НИИхиммаш" с учетом рекомендаций российских космонавтов.

АО "НИИхиммаш" является ведущим институтом России по созданию систем жизнеобеспечения экипажей космических летательных аппаратов, разработке оборудования для химической, нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды. 

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Страны
Россия
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