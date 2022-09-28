В космическом корабле "Орел" применят лучшие техрешения "Союзов"

Также при создании аппарата будут использовать схемы, заложенные в конструкцию "Прогресс МС"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Перспективный космичекий пилотируемый корабль "Орел" будет использовать некоторые технические решения, применяемые в данный момент на кораблях "Союз МС" и грузовых "Прогрессах МС", говорится в материалах Роскосмоса, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Большинство технических решений, заложенных в конструкцию кораблей "Союз МС" и "Прогресс МС", будут использованы при создании пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Орел", который разрабатывается РКК "Энергия" (Ракетно-космической корпорацией "Энергия")", - отмечается в материалах.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название - "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на апрель - июнь 2024 года, во время этого полета стыковка с МКС не предусмотрена. В 2024 году корабль выполнит второй полет, также без космонавтов, с последующей стыковкой со станцией. В 2025 году планируется первый пилотируемый полет.