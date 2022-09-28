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ТАСС

В NASA заявили о ценности сохраняющихся профессиональных отношений с Роскосмосом

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Источник изображения: AP Photo/Dmitri Lovetsky

События в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ценит сохраняющиеся профессиональные отношения с Роскосмосом. Об этом заявила в понедельник руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс на пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте ведомства.

"Мы продолжаем ценить то, что у нас сохраняются очень профессиональные отношения с нашими российскими коллегами", - заявила она на пресс-конференции в преддверии запуска корабля Crew Dragon миссии Crew-5, на котором российский космонавт Анна Кикина отправится на МКС в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом. По словам Людерс, в NASA "действительно ценят постоянство в наших отношениях, даже несмотря на сложную геополитическую ситуацию".

Представители NASA рассчитывают, что Роскосмос продолжит поддерживать программу перекрестных полетов, заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано на пресс-конференции.

По его словам, представители NASA "имели возможность координироваться с [гендиректором Роскосмоса Юрием] Борисовым" в ходе подготовки к запланированному на 3 октября запуску корабля Crew Dragon миссии Crew-5, на котором российский космонавт Анна Кикина отправится на МКС в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом.

Монталбано подчеркнул, что глава российской госкорпорации "четко дал понять, что Роскосмос привержен выполнению всех своих международных обязательств", а также "готов поддерживать [программу] перекрестных полетов". "В целом, Роскосмос оказал отличную поддержку в ходе подготовки к этой миссии, и мы рассчитываем, что она продолжится", - заключил руководитель американской программы МКС. 

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