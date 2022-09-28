Американцы теряют интерес к Украине. Есть проблемы поважнее

Конфликт на Украине продолжается; тревога американцев слабеет

Американцы стали меньше беспокоиться по поводу поражения Украины в конфликте с Россией и распространения вооруженного противостояния на другие страны, сообщает Исследовательский центр Пью. Все больше граждан США встревожены прямым военным столкновением с Россией и энергетическим кризисом.

Эндрю Дэниллер и Энди Церда (Andrew Daniller, Andy Cerda)

Спустя семь месяцев после начала российской спецоперации на Украине — и после недавнего отвоевания последней значительной части территорий — американцы стали меньше, чем весной, беспокоиться по поводу поражения Украины и распространения конфликта на другие страны.

Доля взрослых американцев, которые "крайне" или "очень" обеспокоены поражением Украины, с мая снизилась на 17 процентных пунктов (с 55% до 38%). Примерно четверть (26%) говорят, что "не слишком" или "совсем не" переживают из-за возможного поражения России, хотя ранее в этом году таковых было 16%. Еще 34% обеспокоены, но не сильно, по сравнению с майскими 28%. Таковы результаты опроса Исследовательского центра Пью среди 10 588 взрослых американцев, который проходил с 13 по 18 сентября, всего за несколько дней до того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации нескольких сотен тысяч резервистов.

Конфликт стал главной темой заседаний Генассамблеи ООН, и беспокойства по поводу того, что поддержка Украины со стороны США и НАТО может привести к масштабной войне с Россией, также стало меньше. Около трети опрошенных (32%) говорят, что "крайне" или "очень" обеспокоены этим, по сравнению с майскими 49%. Снизилась и тревога по поводу "расползания" конфликта в другие страны региона: весной таковых было 59%, а сейчас — 41%.

В связи с тем, что в последние месяцы обстрелы достигли окрестностей украинских АЭС, более четырех из десяти американцев (44%) боятся ядерной катастрофы. Примерно столько же (40%) выражают обеспокоенность из-за грядущего дефицита энергии в Европе.

Четверть говорят, что внимательно следят за новостями о конфликте, тогда как в мае их было 36%.

Отношение к поддержке Украины со стороны США

Только около двух из десяти американцев (18%) сейчас говорят, что Соединенные Штаты не оказывают Украине достаточной поддержки. По сравнению с предыдущим периодом сдвиг довольно резкий: в марте, сразу после начала конфликта, подобные заявления исходили от 42%.

Почти четверо из десяти (37%) считают поддержку Украине более-менее соответствующей ее нуждам, а 20% — чрезмерной, хотя еще в марте в таком ключе высказывались всего 7%. Около четверти (24%) в своем ответе не уверены.

Среди республиканцев и прореспубликански настроенных независимых трое из десяти считают поддержку адекватной, и примерно столько же (32%) — избыточной. И только 16% сейчас говорят, что нужно помогать еще больше. В марте о недостатке говорило около половины республиканцев (49%), тогда как об избытке — только 9%.

Доля демократов и симпатизирующих Демократической партии граждан, которые призывают США нарастить поставки Украине, снизилась с весенних 38% до 20%. Слишком большой поддержку считает лишь каждый десятый демократ (11%), а достаточной — около 45%, то есть доля уверенных в этом как в марте, так и в мае, выросла совсем незначительно.

Партийные разногласия в опасениях по поводу конфликта

Демократы сильнее республиканцев переживают по поводу возможных последствий российско-украинского конфликта.

Около половины демократов (52%) и 37% республиканцев "крайне" или "очень сильно" обеспокоены сценарием, при котором на одной из украинских электростанций произойдет крупная ядерная авария.

Демократы также сильнее республиканцев тревожатся из-за вероятности вторжения России в другие страны региона (47% против 35%), острого дефицита энергии в Европе этой зимой (46% против 36%) и поражения Украины с ее последующим завоеванием Россией (45% против 32%).

Демократов и республиканцев одинаково беспокоит помощь Украине со стороны США и НАТО, поскольку в результате Америка может оказаться втянутой в прямое военное столкновение с Россией. Треть демократов и примерно столько же республиканцев (31%) либо "крайне", либо "очень сильно" этим обеспокоены.

Эндрю Дэниллер — научный сотрудник Исследовательского центра Пью, политолог.

Энди Церда — научный сотрудник Исследовательского центра Пью, политолог.