Терпение Кремля кончилось. Путин не позволит истощить Россию

Стратегическому терпению России и НАТО пришел конец

Кремль перестал следовать концепции "стратегического терпения" и вступил в прямую конфронтацию со странами НАТО, пишет Al-Ain. Запад перешел все черты в антироссийской политике, поэтому Москва объявила частичную мобилизацию. Так Путин не позволит Украине и НАТО истощить Россию.

Напряженность между Россией и НАТО усиливается день ото дня из-за конфликта на Украине, имеющего две характерные особенности. Первая — поддержка киевского режима, экономики Украины и оказание ей военной помощи со стороны Запада, а вторая — стратегические сдвиги в политике Москвы. Кремль перестал следовать концепции "стратегического терпения", которой он придерживался с 24 февраля, и вступил в прямую конфронтацию со странами НАТО. Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, заявил президент России Владимир Путин.

В своем недавнем обращении он упомянул о двух вещах. Во-первых, российская армия противостоит западным образцам вооружений на Украине. Как сообщает министр обороны России Сергей Шойгу, военные советники НАТО и даже спутники также работают в интересах Киева. Во-вторых, Москва бросает вызов военной машине НАТО и анонсирует новую стратегию борьбы с альянсом на Украине.

Прятаться уже бесполезно. Причем как странам НАТО, вовлеченным в российско-украинский конфликт в военном, политическом и экономическом отношении, так и Москве, которая не хотела сжигать все мосты с ЕС, оставила возможность для переговоров и избегала эскалации в первые шесть месяцев конфликта с Киевом.

Вот и наступил "момент истины" для России. Указ о призыве 300 000 резервистов в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом Путиным, эхом отозвался во всем мире.

Время, как и военное противостояние, не работает в пользу ни одной из сторон. Вашингтон и его союзники по НАТО хотят, чтобы конфликт на Украине истощил Россию, а также снизил ее влияние на европейской и мировой аренах.

Москва все прекрасно понимает. Она наблюдала это еще с начала политического кризиса с Киевом, то есть до начала военных действий, и не только на Украине, но и в других регионах. Не похоже, что она готова позволить своим противникам достичь этих целей и потерять роль сверхдержавы. Москва обладает средствами сдерживания, которые заставляют ее противников снова и снова пересматривать свои позиции. Путин не только выражает свое негодование, но и подчеркивает способность России защитить себя на тактическом и стратегическом уровнях. Он заявил: "Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО". Как будет дальше развиваться конфликт между двумя историческими врагами — Россией и НАТО?

Приведет ли обострение ситуации на Украине к "равновесию страха", которое воцарится в мире на неопределенное время? Станет ли оно предвестником широкомасштабного противостояния? Или появится третья сторона, которая выступит в качестве посредника и разрядит обстановку?

Очевидно, что все стороны конфликта в той или иной степени понесли какой-то ущерб, но самое главное — это тяжелые последствия, влияющие не только на наше настоящее, но и на будущее. Влиятельные международные игроки и органы ООН должны извлечь уроки и не допустить эскалации конфликта вплоть до его перехода к широкомасштабной конфронтации. Отношения России и НАТО находятся на самом низком уровне со времен Второй мировой войны, а взаимные всеобъемлющие санкции стали частью прямого конфликта.

Автор: Абдель Хамид Тауфик (عبدالحميد توفيق)