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Всего одно решение Путина привело к краху мирового рынка

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Рабочая поездка президента РФ В.Путина в Новгородскую область
Рабочая поездка президента РФ В.Путина в Новгородскую область.
Источник изображения: © POOL

Незамедлительные последствия для мира из-за частичной мобилизации в России

Объявление Путиным частичной мобилизации в России повлияло на мировые рынки, сообщает Ad-Diyar. Трон доллара пошатнулся, курс евро упал, а фондовые рынки европейских компаний рухнули. Если Запад не опомнится и не прекратит вмешиваться в конфликт на Украине, мир ждут последствия похуже, считает автор статьи.

Не прошло и нескольких минут после выступления президента России Владимира Путина, как в мире воцарился хаос. Он объявил частичную мобилизацию, в рамках которой будут привлечены 300 тысяч военнослужащих запаса. Путин начал новый этап спецоперации на Украине, чье правительство пренебрегло всеми договоренностями и стало инструментом в руках США и Европы. Украинский народ был использован как "пушечное мясо" во имя западных интересов.

Указ о частичной мобилизации и угроза применения ядерного оружия — это ответ США и Европе. Они уже давно предоставляют Киеву вооружение и разведданные, а также отправляют на Украину военных советников и добровольцев из числа старших отставных офицеров. Запад надеется истощить российскую армию и лишить ее способности вести военные действия. Он даже ввел беспрецедентные экономические санкции против крупнейших российских предпринимателей и ключевых отраслей экономики страны.

Объявление частичной мобилизации ясно говорит о том, что Россия не собирается проигрывать. Она не даст Украине выиграть. Москва должна сохранить свое достоинство. Она не позволит себя унижать и не проглотит санкции. Европа должна заплатить за свое высокомерие и подчинение американцам. ЕС несет всю ответственность за опрометчивые решения, неверную ставку и отказ от своего соседа в пользу дальнего союзника и мнимой безопасности.

Россия больше не допустит ошибок и не позволит угрожать ее суверенитету. Она не смирится с затягиванием конфликта, не согласится на половинчатые решения и неоднозначные соглашения, не завершит спецоперацию без достижения всех поставленных целей, не позволит Киеву быть инструментом в руках Запада и фронтом против российской армии, не закроет глаза на вмешательство США, не даст Украине быть постоянной угрозой безопасности и суверенитету страны.

Заявление Путина о мобилизации также повлияло на мировые рынки. "Трон" под долларом пошатнулся, курс евро упал до 20-летнего минимума по отношению к американской валюте, фондовые рынки и акции европейских компаний рухнули, счета за электроэнергию выросли, а потребление газа стало абсурдно нормированным. Европа начала пересматривать системы социального обеспечения, фонды взаимопомощи, страхование, пенсии и пособия по болезни, а также собственную роль в обеспечении благосостояния граждан.

Крупнейшие европейские компании, работающие на рынке сельскохозяйственной продукции, заявили, что сталкиваются с большими проблемами при заключении новых сделок. У них нет средств на услуги международных страховых компаний, поскольку страховка сейчас стоит больше, чем сам перевозимый груз. Кроме того, компании остро нуждаются в украинской и российской пшенице, семенах и удобрениях.

Заявления Путина повлияли и на европейские нефтяные рынки. В течение нескольких недель на мировых рынках не наблюдалось значительных изменений, а цена за баррель нефти даже немного снизилась. Однако затем она резко подскочила. Европе грозит тьма и холод, экономическая стагнация, остановка производства и ухудшение качества жизни. Это побудило ее вспомнить о Второй мировой войне и ужасных экономических условиях, царивших в то время, а также о системе продовольственных талонов.

Путин не в последний раз выступил с заявлением о ситуации на Украине. Указ о частичной мобилизации — это четкое послание европейским лидерам и американской администрации. Они должны опомниться, перестать вмешиваться в конфликт на Украине и принять геостратегические интересы России. В противном случае речь уже пойдет о всеобщей мобилизации и применении ядерного арсенала в случае нападения на территорию России. Его использование — это крайний вариант, из которого мирного выхода практически нет.

Автор: Мустафа Юсеф аль-Ледави (د. مصطفى يوسف اللداوي)

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