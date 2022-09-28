Председатель КНШ ВС США и главнокомандующий ВСУ обсудили ход спецоперации России

Марк Милли вновь подтвердил "непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины"

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) генералом Валерием Залужным ход специальной военной операции РФ. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера, опубликованном в понедельник.

По его словам, Милли и Залужный "обменялись прогнозами и оценками" относительно текущей ситуации вокруг спецоперации. Председатель КНШ "вновь подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". Как утверждается в заявлении, "Украина является ключевым партнером для НАТО и решительно привержена принципам национального суверенитета и демократии".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.