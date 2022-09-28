В США рассказали о последствиях ядерного удара России

Тактическое ядерное оружие Путина обладает такой же мощностью, как сброшенные на Японию атомные бомбы

На прошлой неделе Владимир Путин предупредил Запад, что для защиты России будут использованы все имеющиеся у страны средства. Автор статьи на сайте CNN объясняет, чем тактическое ядерное оружие отличается от стратегического и каковы последствия эскалации таких масштабов.

Брэд Лендон (Brad Lendon)

Российские войска на Украине отступают, и президент Владимир Путин снова грозит применить ядерное оружие. Скорее всего, речь идет о так называемом тактическом ядерном оружии.

В своем обращении на прошлой неделе Путин предупредил: "При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф".

У России имеется 4 477 развернутых и резервных ядерных боезарядов. 1,9 тысячи из них относятся к "нестратегическому" потенциалу. Иначе его называют тактическим ядерным оружием, о чем говорит Федерация американских ученых.

Что такое тактическое ядерное оружие, и чем оно отличается от обычного?

Вот что надо об этом знать.

Тактическое и стратегическое

Тактическими боезарядами называют те, что предназначены для применения на ограниченном поле боя, скажем, для уничтожения танковой колонны или авианосной боевой группы, если они используются на море. Такие боезаряды обладают мощностью в тротиловом эквиваленте от десяти до 100 килотонн, и их называют боеприпасами малой мощности.

Самые крупные в российском арсенале "стратегические" ядерные боезаряды обладают мощностью 500-800 килотонн, и предназначены они для уничтожения целых городов, причем вместе с окрестностями.

Название тактическое оружие "малой мощности" вводит в заблуждение, ибо 10-100 килотонн тротила достаточно для того, чтобы вызвать огромные разрушения. Мир узнал об этом в 1945 году, когда Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Мощность этих бомб составляла 15 и 21 килотонну, соответственно. Российское тактическое ядерное оружие попадает в этот диапазон.

В результате атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки мгновенно погибло 70 тысяч и 35 тысяч человек. Позже от радиации скончались еще десятки тысяч. Такие данные приводят американские государственные архивы.

Алекс Веллерстайн (Alex Wellerstein), руководящий научно-техническими исследованиями в Технологическом институте Стивенса в Нью-Джерси, рассказывает, что реальное различие между типами ядерного оружия не в их мощности, а в тех целях, для которых это оружие предназначено.

"Атомные бомбардировки в Японии были "стратегическими" ударами. Их главная цель состояла в том, чтобы сломить боевой дух высшего японского командования, запугать его и принудить к капитуляции. Таким образом, мощность в 15 килотонн тоже может сделать боеприпас стратегическим, ибо все зависит от цели, которую он поражает", — написал Веллерстайн недавно в блоге по вопросам безопасности Outrider.

Другие люди, в том числе, бывший министр обороны США Джеймс Мэттис (James Mattis), говорят, что разницы нет никакой. "Не думаю, что существует такая вещь как "тактическое ядерное оружие". Любое ядерное оружие, примененное в любое время, является стратегическим средством коренного перелома", — заявил он в 2018 году на слушаниях в конгрессе.

Что случится, если Россия применит такое оружие?

Россия, а до нее Советский Союз, создали и сохранили большой арсенал тактического ядерного оружия.

Первоначально существовала такая концепция, что если применить ядерное оружие на поле боя, это станет решающим ударом, способным предотвратить поражение своих войск. При этом не надо будет прибегать к использованию самого мощного ядерного оружия, ведь после ответного удара начнется "ядерный обмен, ведущий к гибели цивилизации", о чем говорит Союз неравнодушных ученых. Эта организация на своем вебсайте назвала вышеупомянутую концепцию "ошибочной и опасной".

"Тактическое ядерное оружие…создает еще большую неопределенность. Возникает ложное ощущение, что страна может нанести ограниченный удар, и это сойдет ей с рук".

Некоторые аналитические выкладки подтверждают такую теорию.

Этим летом Сидхарт Каушал (Sidharth Kaushal) и Сэм Грэнни-Эванс (Sam Cranny-Evans) из британского Королевского института оборонных исследований опубликовали статью, в которой подчеркивают, что при нанесении ударов тактическим ядерным оружием по командным центрам и авиабазам в Европе потери среди гражданского населения в окружающих районах будут ограниченными.

В докладе института отмечается, что при нанесении тактического ядерного удара по Сувалкскому коридору, который соединяет членов НАТО Польшу и Литву, отделяя российскую Калининградскую область от соседней Белоруссии, потери гражданского населения будут исчисляться всего несколькими сотнями человек.

В действительности все может быть иначе. В блоге Союза неравнодушных ученых отмечается, что конфликт с применением тактического ядерного оружия может очень быстро выйти из-под контроля. Это подтверждается прогнозами американских военных игр.

"Принстонский университет смоделировал российско-американский конфликт, начинающийся с применения тактического ядерного оружия. Согласно его прогнозам, затем происходит стремительная эскалация, в результате которой более 90 миллионов человек погибнут и получат ранения", — говорится в блоге.

В ответ на прозвучавшую на прошлой неделе путинскую угрозу Международная кампания за уничтожение ядерного оружия заявила, что применять его в Европе в 2022 году намного опаснее, чем в Японии в 1945-м, потому что там было меньше населения, а сама страна была относительно изолированной.

В сегодняшней же Европе "одним-единственным ядерным взрывом можно убить сотни тысяч мирных жителей, а ранить еще больше. Радиоактивные осадки заразят огромные территории во многих странах", написала на своем вебсайте Международная кампания за уничтожение ядерного оружия.

"Службы спасения не смогут работать эффективно, а массовая паника спровоцирует перемещение большого количества людей и вызовет мощные экономические неурядицы. Если взрывов будет много, ситуация окажется намного более страшной", — отмечается на вебсайте.