Трасс пообещала ответить на "угрозы" России новыми санкциями

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова использовать для защиты все имеющиеся в ее распоряжении средства

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс считает, что Западу не следует уступать перед "угрозами" со стороны Россиина них необходимо отвечать новыми санкциями.

"Мы не должны слушать бряцание саблями и уже ставшие известными угрозы, - сказала она в вышедшем в воскресенье интервью CNN, комментируя планы политики в отношении России. - Вместо этого мы должны продолжать наращивать санкции в отношении России и поддерживать украинцев".

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября заявил, что Россия готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.